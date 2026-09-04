أمريكا تحقق في غارة جوية استهدفت حفل زفاف بإيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الخميس، إن الولايات المتحدة تحقق في غارة جوية قالت إيران إنها استهدفت حفل زفاف في البلاد.

وأوضح فانس، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن واشنطن تأخذ التقارير بشأن الحادث على محمل الجد، مضيفًا: «نحن نحقق في الأمر لأننا نهتم به بشكل واضح. نريد أن نعرف».

وكان مسؤولون إيرانيون قد أفادوا بمقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين جراء غارة جوية استهدفت منزلًا خلال حفل زفاف، فيما أعلنت السلطات الإيرانية لاحقًا وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا متأثرة بإصابتها.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إنه على علم بالتقارير الإيرانية، مؤكدًا أنه «لا يستهدف المدنيين أبداً».

وأضاف فانس أن ارتكاب الجيش الأمريكي أخطاء يختلف عن سلوك إيران، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يتعلم من أخطائه ويسعى إلى تحسين أدائه.