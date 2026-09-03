القبض على القائمين عن 14 شركة لإلحاق العمالة بالخارج في نصب واحتيال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية إدارة القائمين على (14 شركة "غير مرخصة " لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الدقهلية) لصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات.. وبحوزتهم (جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها – عدد من الصور الضوئية لـ "الإقامات، تأشيرات الدخول وطلبات الحصول عليها، عقود العمل، طلبات توظيف بالخارج"- كروت دعائية – 14 هاتف محمول ، 8 أجهزة كمبيوتر ، وحدة معالجة مركزية"" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





