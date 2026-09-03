أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إلغاء المناقصة الخاصة بتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والاعتماد على نظام "الإيجار" مع الشركة الإسبانية التي تم التعامل معها سابقًا، وذلك حتى شهر يناير المقبل.

اتحاد الكرة يلغي مناقصة "الفار" ويتجه لنظام الإيجار مع الشركة الإسبانية

وقال عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "Modern MTI"، بأن مسؤولي اتحاد الكرة يدرسون التجديد للشركة الإسبانية الحالية أو المفاضلة بين خيارات أخرى لبحث إمكانية التعاقد مع شركة جديدة لتشغيل التقنية في المسابقات المحلية بحلول يناير القادم.

وأوضح، أن المناقصة الأخيرة شهدت تنافسًا بين شركتين من ألمانيا وإسبانيا للفوز بحقوق تشغيل التقنية في الدوري المصري، قبل أن يستقر المجلس على إلغائها والاستمرار بنظام الإيجار المؤقت مع الشركة الإسبانية.

واختتم، تصريحاته بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة اشترط على الشركات المتقدمة مستقبلاً ضرورة توفير أحدث تكنولوجيا لرصد التسلل، بهدف إنهاء الأزمات التحكيمية المتكررة وضمان دقة القرارات في البطولات الوطنية.

انطلاق معسكر إعداد مراقبي الحكام

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات معسكر إعداد مراقبي الحكام، المقام في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، ضمن برنامج تدريبي يستمر على مدار 3 أيام، بواقع معسكر اليوم الواحد في كل يوم، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

ويشارك في المعسكر نحو 60 مراقبًا للحكام، حيث يتضمن البرنامج شرح التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، إلى جانب توضيح آليات تقييم أداء الحكام خلال المباريات.

ويحاضر في فعاليات المعسكر كل من: جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام، وفهيم عمر ومحمد الحنفي، حيث يقومون بشرح التعديلات الجديدة وتوضيح آليات عمل مراقبي الحكام خلال المباريات.

ويأتي تنظيم المعسكر، في إطار خطة لجنة الحكام لتطوير أداء مراقبي الحكام خلال المباريات، ورفع كفاءتهم وتوحيد معايير تقييم الحكام خلال الموسم الجديد.