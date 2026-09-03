Bucking Fastard يحتفل بعرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي

احتفل أبطال وصناع الفيلم الأيرلندي الأمريكي «Bucking Fastard» بالعرض العالمي الأول للعمل، ضمن فعاليات الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية، وشهدت السجادة الحمراء حضور أبطاله الذين لفتوا الأنظار بإطلالاتهم.

Bucking Fastard

وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقتين «جان» و«جوان هولبروك»، اللتين تجمعهما علاقة شديدة القرب والتشابه، إذ تتشاركان الأحلام نفسها وتقعان في حب الرجل ذاته، قبل أن تنطلقا في رحلة للبحث عن أرض خيالية تؤمنان فيها بإمكانية العثور على الحب الحقيقي، وتقرران الحفر عبر سلسلة جبلية كاملة للوصول إليها.

أبطال «Bucking Fastard»

ويشارك في بطولة «Bucking Fastard» كل من روني مارا، كايت مارا، أورلاندو بلوم ودومينال جليسون، بينما يتولى فيرنر هرتزوغ مهمة التأليف والإخراج.