محافظ القاهرة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز الحركة السياحية وجذب الاستثمارات العربية

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة وتطوير القطاع السياحي بالقاهرة.

تناول اللقاء سبل تنمية وتعزيز حركة السياحة المتبادلة وجذب مزيد من السائحين العرب إلى القاهرة باعتبارها مقصدًا سياحيًا وتاريخيًا وحضاريًا فريدًا.

كما تطرق اللقاء إلى سبل جذب الاستثمارات السياحية العربية إلى القاهرة، من خلال تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في إنشاء مشاريع سياحية نوعية تُلبي تطلعات السائح العربي وتُعزز من التنافسية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الجانبين.

من جانبه، ثمّن رئيس المنظمة العربية للسياحة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قطاع السياحة والارتقاء به، لما يحققه هذا القطاع الواعد من عوائد اقتصادية مُحفزة، وفرص وظيفية واسعة للشباب.