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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أفريكسيم بنك : نيجيريا تستضيف النسخة الأكبر لمعرض التجارة البينية

كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية
كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية
أ ش أ

أكدت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، أن الأنظار تتجه إلى نيجيريا التي تستضيف النسخة المقبلة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF2027» بمدينة لاجوس خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر 2027، بمشاركة الشركات والمستثمرين وصناع السياسات والباحثين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة.

وشددت أواني، في بيان اليوم الخميس ، على أهمية توقيت المعرض، مشيرة إلى أن نيجيريا تمثل محورًا رئيسيًا لنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لما تتمتع به من سوق كبيرة وموارد طبيعية وإمكانات صناعية، إلى جانب كونها من أبرز منتجي النفط والغاز وامتلاكها احتياطيات من المعادن الصلبة، ومنها الليثيوم وخام الحديد والذهب، فضلًا عن سلع زراعية رئيسية، بما يعزز قدرتها على دفع التصنيع في القارة.

وأوضحت أن النسخة الرابعة من المعرض، التي استضافتها الجزائر عام 2025، حققت صفقات تجارية واستثمارية قياسية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار، مؤكدة أن المعرض يوفر منصة لفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وربط الشركات بفرص جديدة وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والقارية.

وأضافت أن «IATF2027» يستهدف تجاوز 50 مليار دولار من الصفقات التجارية والاستثمارية، واستقطاب أكثر من 100 ألف زائر، ومشاركة ما يزيد على 2500 عارض، ليكون أكبر نسخة للمعرض حتى الآن، تحت شعار «إفريقيا العالمية، التجارة الذكية: من الوصول إلى الأسواق إلى امتلاك القوة السوقية».

وأشارت إلى أن أكثر من 180 ألف مشارك و6600 عارض من 132 دولة شاركوا في النسخ الأربع الأولى، التي أسفرت عن صفقات تجارية واستثمارية تراكمية تجاوزت قيمتها 167 مليار دولار، فيما ارتفعت التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 206.6 مليار دولار، وفق تقرير «إفريقيا بالأرقام 2025» الصادر عن «أفريكسيم بنك».

وأكدت أواني أن استمرار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنه تعزيز نمو التجارة البينية، مشيرة إلى أن 62.4% من الصفقات المبرمة خلال المعرض دعمت بصورة مباشرة التجارة البينية الإفريقية، بقيمة تجاوزت 8.5 مليار دولار في كل نسخة منذ إطلاق المعرض عام 2018.

ولفتت إلى استفادة نحو 360 ألف شركة صغيرة ومتوسطة من المعرض، من بينها آلاف الشركات التي تقودها النساء والشباب، موضحة أن كل مليون دولار يتم استثماره في المعرض يسهم في توفير نحو 42 فرصة عمل.

وأكدت أن التحدي الحقيقي أمام إفريقيا لا يرتبط بقدراتها الإنتاجية، وإنما بقدرتها على ربط اقتصاداتها وشركاتها، وضمان وصولها إلى المعلومات التجارية والشراكات وأنظمة الدعم اللازمة للحفاظ على زخم التجارة والاستثمار، مشددة على أهمية المنصات الرقمية، ومنها منصة «IATF Virtual»، التي تتيح استمرار التواصل بين الشركات ومتابعة فرص التعاون والصفقات بعد انتهاء المعرض.

وأضافت أن استضافة نيجيريا، إحدى أكبر اقتصادات إفريقيا وأكثر دولها سكانًا، للمعرض تمثل فرصة لتحويل النجاحات الحالية إلى تقدم اقتصادي وتجاري متسارع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الإفريقية البنك الإفريقي للتصدير أفريكسيم بنك

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