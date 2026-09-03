تقديرًا لعطائهم.. رئيس هيئة المحطات النووية يكرم العاملين والقيادات ممن انتهت مدة خدمتهم

أقام الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حفلًا لتكريم عدد من قياداتها والعاملين بها ممن انتهت مدة خدمتهم، بحضور عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها.

ويأتي تنظيم هذا الحفل تقديرًا لما قدمه المكرمون من جهود مخلصة وإسهامات فاعلة خلال سنوات عملهم، وما بذلوه من جهد وعطاء أسهم في دعم مسيرة الهيئة وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يعكس قيمة العمل والانتماء والمسؤولية التي تحلى بها أبناء الهيئة على مدار سنوات خدمتهم.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور/ شريف حلمي عن خالص تقديره واعتزازه بالمكرمين، مؤكدًا أن مسيرتهم المهنية وما قدموه من جهود وخبرات تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ ومسيرة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأن ما تحقق من إنجازات هو نتاج تضافر جهود أجيال متعاقبة من أبناء الهيئة، وتراكم الخبرات والمعارف التي أسهمت في ترسيخ العمل المؤسسي ودعم أهداف الهيئة.

وأكد حلمي أن انتهاء مدة الخدمة لا يمثل نهاية للعطاء، وإنما بداية لمرحلة جديدة يستمر خلالها التواصل وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه المكرمون من خبرات عملية وتخصصية يمثل رصيدًا مهمًا للهيئة وللأجيال الجديدة من العاملين، ومؤكدًا اعتزاز الهيئة الدائم بأبنائها وتقديرها لما قدموه من إسهامات طوال مسيرتهم المهنية.

كما أشاد بما اتسمت به مسيرة المكرمين من الالتزام والتفاني وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن تقدير جهود العاملين والوفاء لعطائهم يمثلان قيمة راسخة في ثقافة العمل داخل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويجسدان حرص الهيئة على تقدير كل من أسهم بجهده وخبرته في مسيرتها.

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم للدكتور/ شريف حلمي وقيادات الهيئة على تنظيم حفل التكريم، مؤكدين اعتزازهم بانتمائهم إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وما تمثله من صرح وطني يضطلع بدور محوري في تنفيذ المشروع النووي المصري.

ويعكس هذا الاحتفال حرص الهيئة على تعزيز التواصل بين مختلف أجيال العاملين، وترسيخ قيم الانتماء والوفاء والتقدير، والحفاظ على جسور التواصل مع أبنائها ممن انتهت مدة خدمتهم، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الذاكرة المؤسسية، ويدعم استمرارية مسيرة العمل الوطني بالهيئة.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور/ شريف حلمي بتقديم شهادات التكريم للمكرمين، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم ومسيرتهم المهنية الحافلة بالجهد والعمل، وسط أجواء اتسمت بالمودة والتقدير والاعتزاز، واختُتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.