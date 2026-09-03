مسئولة أممية: الدعم السريع يتلقى مساعدات خارجية

قالت منى رشماوي عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، إنّ الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية العالمية على وجه الخصوص، أعلنت تعرض إحدى القوافل للاستهداف، مؤكدة أن السودانيين والسودانيات في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية التي تحملها هذه القافلة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف البنية التحتية الأساسية أو المساعدات الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى أيضًا التي يُقتل فيها العاملون الذين يقدمون المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأوضحت رشماوي أن السودان يمر حاليًا بمرحلة عصيبة، مشيرة إلى صدور تقرير يتناول استفادة الدعم السريع من شبكة دولية واسعة من الاتصالات الخارجية، إلى جانب حصولها على دعم يتعلق بالطائرات المسيّرة والأفراد والخبرات والموارد العسكرية.

وأكدت ضرورة وقف كل هذه الأمور، مشددة على أن استمرار الحرب لا يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين في السودان، مؤكدة، أنها حرب عبثية تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.

