استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، وفدًا برلمانيًّا نمساويًّا، برئاسة نيكو ماركيتي، بحضور السفير جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

أيمن عبد الغني يستقبل وفدا برلمانيا نمساويا لبحث التعاون المشترك

ورحّب الشيخ أيمن عبد الغني بالوفد النمساوي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف منفتح على التواصل والحوار مع مختلف المؤسسات العلمية والدينية والثقافية، انطلاقًا من رسالته العالمية في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتعزيز التعايش والسلام، ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر يرفض أي صورة من صور الغلو في الدين، ويواجه التطرف بالفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفهم الصحيح للدين، لافتًا إلى أن الأزهر يمتلك عددًا من المراكز المتخصصة في مواجهة الفكر المتطرف، من بينها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وأشار فضيلته إلى أن أكاديمية الأزهر تعمل على إعداد برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة التحديات الفكرية التي تواجه الأئمة والوعاظ في مختلف الدول، بما يساعدهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر الخطاب الديني الوسطي، مؤكدًا ترحيب الأزهر بتدريب الأئمة في النمسا والاستفادة من خبراته في هذا المجال.

من جانبهم، الوفد النمساوي سعادته بزيارة الأزهر والتواجد في هذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا دعمه للتسامح والتنوع الديني والفكري، ورفضه جميع أشكال العنصرية، أيًّا كان مصدرها، موضحًا أن قضايا الأديان والحوار بين أتباعها تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع النمساوي.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن العالم يشهد صراعات متعددة تغذيها أشكال من التعصب الديني والفكري، مؤكدين أهمية دور المؤسسات الدينية المعتدلة في مواجهة هذه الظواهر، ومشيدين بالعلاقة بين الأزهر والكنائس المصرية، وبالنموذج الذي يقدمه الجانبان في دعم التعايش والحوار.

كما أكد الوفد أهمية التعاون مع الأزهر الشريف في مجالات تمكين الشباب والتعليم والتعايش بين الأديان والثقافات، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من خبرات الأزهر في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.