ياسر إبراهيم يطلب المساواة مع حسين الشحات لتجديد عقده مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل جديدة في ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة إدارة النادي في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق.

ياسر إبراهيم يطلب المساواة مع حسين الشحات

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ياسر إبراهيم طلب المساواة ماليًا وفي مدة التعاقد مع زميله حسين الشحات، من أجل التوقيع على عقود تمديد وتجديد عقده مع النادي الأهلي حتى عام 2030.

وأوضح المصدر أن مدافع الأهلي يرغب في الحصول على مقابل مالي يتناسب مع قيمته داخل الفريق، خاصة في ظل امتلاكه خبرات كبيرة ومشاركته مع القلعة الحمراء في العديد من البطولات المحلية والقارية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن ياسر إبراهيم تمسك أيضًا بأن تكون مدة عقده الجديد مماثلة لمدة عقد حسين الشحات، باعتبار أن اللاعب حصل على عقد جديد يمتد حتى عام 2030، وهو ما دفع مدافع الأهلي للمطالبة بنفس المدة إلى جانب المساواة في المقابل المالي.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة خلال الفترة الحالية، وتسعى إدارة الأهلي للوصول إلى صيغة توافقية مع اللاعب لحسم ملف التجديد، خاصة مع تمسك الجهاز الفني باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع ياسر إبراهيم، تمهيدًا لحسم موقفه بشكل نهائي والإعلان عن تجديد عقده حال التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل المالية والتعاقدية.