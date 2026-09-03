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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالشراكة مع الصين | إنشاء مجمع صناعي لإنتاج إطارات السيارات والأتوبيسات بمصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات، بالإضافة إلى السيور الناقلة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووانج لين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «لينج لونج» الصينية.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «لينج لونج»، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الإطارات، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والباصات والمعدات، بالإضافة إلى السيور الناقلة.

وأوضح وزير الصناعة أن المجمع يضم عددًا من الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، تشمل الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وبناء سلسلة قيمة متكاملة.

وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة للمجمع الصناعي تبلغ نحو 2 مليار دولار، ومن المستهدف أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات المحلية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة المرتبطة بصناعة الإطارات، مع توجيه إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتابع الوزير أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة للتوسع في توطين الصناعات التكميلية والمغذية، وتعميق التصنيع المحلي، واستكمال سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، بما يدعم زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.

الصناعة لينج لونج الصينية مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات

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