قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

تحول الصيدلي المصري مينا جرجس إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو ظهر خلاله وهو يعمل في توصيل الطلبات، بالتزامن مع استمراره في عمله الأساسي بمجال الصيدلة.

المشهد أثار تفاعلًا واسعًا، لكن خلف هذه اللقطات حكاية مختلفة، تكشف رحلة شاب يحاول مواجهة أعباء الحياة والبحث عن مصدر دخل إضافي.

يبدأ يومه بالمعطف الأبيض

يبدأ مينا يومه داخل المستشفى مرتديًا المعطف الأبيض، ويمارس مهنته كصيدلي، قبل أن ينتهي دوامه ويبدأ فصلًا آخر من يومه.

وبعد الخامسة مساءً، يخلع المعطف الأبيض، ويمسك بدراجته ليبدأ العمل في توصيل الطلبات.

لماذا اتجه إلى الدليفري؟

مينا لم يتخلَ عن مهنة الصيدلة، لكنه اضطر للبحث عن مصدر دخل إضافي، في ظل ارتفاع المصاريف وصعوبة العثور على فرصة عمل مستقرة داخل إحدى الصيدليات.

