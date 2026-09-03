قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن يفحص فيديو دهس فتاة على يد سائق توصيل بعد خلاف على مكان النزول
تسليم شهادات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2026.. الأسبوع المقبل
الحكومة توافق على 11 قرارا مهما اليوم.. إليك التفاصيل
نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء تفسد وجبة طفلك في المدرسة .. لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟
صحيفة صينية: زيارة "شي" لمصر تهدف لإيجاد طرق بديلة للالتفاف على الرسوم الجمركية
البرلمان العربي يعزي مصر والأردن في ضحايا حادث جنوب سيناء
سفينة غارقة .. كنز غير متوقع علي عمق 1500 متر بخليج المكسيك
جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال
القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك
سحب تشغيلة دواء شهيرة لعلاج الاكتئاب .. تحذير عاجل للمواطنين
إيران تحذر واشنطن من هجوم إسرائيلي على موقع لحزب الله في جنوب لبنان
محافظ جنوب سيناء يتابع مُصابي حادث أتوبيس نويبع واستعدادات تسليم 22 جثمانًا لذويهم .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء تفسد وجبة طفلك في المدرسة .. لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ريهام حجاج ريهام حجاج تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

بوسي بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ابنة نجلاء فتحيطلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

محمد صلاح أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

اللانش بوكسكارثة في شنطة المدرسة.. 7 أخطاء تفسد أكل طفلك من دون أن تعرفي

بوسيتقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

مولود محمد صلاح لماذا اختار محمد صلاح اسم «ليل» لابنه؟ تعرف على معنى الاسم

محمد صلاح يتربى في عزك.. جمال شعبان يهنئ محمد صلاح برسالة مؤثرة

الانتفاخ تحذير عاجل.. الانتفاخ المستمر علامة للإصابة بـ هذا النوع من السرطان

هالة فاخر هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

ليل محمد صلاح بوسي طفلك أكل طفلك أخطاء حياة محمد صلاح العائلية أبو البنات ابنة نجلاء فتحي الحزن الوفاة ريهام حجاج هالة فاخر السرطان الانتفاخ جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالقميص الأسود أمام بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

كيروش

كيروش يعلن تجديد تعاقده مع منتخب غانا

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد