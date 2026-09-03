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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريهام حجاج تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

ريهام حجاج
ريهام حجاج
هاجر هانئ

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في أحدث ظهور بإطلالة بسيطة، حيث ظهرت مرتدية شورت باللون الأبيض مع بلوزة بنفس اللون ونسقت معهما قميص كاروهات طويل.

انتعلت ريهام حجاج حذاء رياضي مسطح مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام حجاج بشعرها البني المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ريهام حجاج إطلالة ريهام حجاج صور ريهام حجاج

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