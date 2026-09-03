ريهام حجاج تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في أحدث ظهور بإطلالة بسيطة، حيث ظهرت مرتدية شورت باللون الأبيض مع بلوزة بنفس اللون ونسقت معهما قميص كاروهات طويل.

انتعلت ريهام حجاج حذاء رياضي مسطح مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام حجاج بشعرها البني المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.