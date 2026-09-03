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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران
أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لحالة عدم اليقين الناجمة عن تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدد بتعطيل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا، أو 0.62%، إلى 95.04 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، أو 0.42%، إلى 90.63 دولار.

وكانت أحدث الهجمات شهدت أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو، مع دخول الحرب الآن شهرها السابع.

وتذبذب خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بين مكاسب وصلت إلى 2 دولار للبرميل وخسائر بلغت 1 دولار للبرميل خلال جلسة التداول السابقة. وكانت أعلى مستويات الجلسة لكلا الخامين هي الأعلى منذ 24 يوليو.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي، في مذكرة، إن أسعار النفط تراجعت وسط مؤشرات أولية على أن أحدث تصعيد بدأ في التراجع، مع عدم تسجيل أي تبادل مؤكد لإطلاق النار منذ نحو منتصف يوم الأربعاء، وفقًا لتوقيت سيدني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الحملة الأمريكية المتجددة ضد إيران لن تستمر «لفترة طويلة جدًا»، مضيفًا أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة الرادار والصواريخ الإيرانية.

وتابع ترامب: «دمرنا جميع المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها على طول مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي… كان هجومًا عنيفًا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده».

وقال سيكامور: «إذا استمر هذا التراجع، وهذا احتمال كبير، فلن يمر وقت طويل قبل أن تعود كميات النفط التي تخرج من المضيق عبر عمليات نقل السفن غير المعلنة وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة إلى المستويات التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي».

وعبرت 4 سفن لنقل السلع الأساسية مضيق هرمز، وهو عدد أقل من المتوسط البالغ نحو 13 سفينة خلال 10 أيام، وفقًا لبيانات شحن أولية من كبلر أظهرت ذلك يوم الأربعاء.

كما أضافت إيران مزيدًا من السفن إلى قائمة السفن التي تعتبرها غير ملتزمة بالقواعد، والتي قد تواجه غرامات أو مصادرة أو احتجازًا إذا حاولت الإبحار عبر المضيق.

وزادت صادرات العراق النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مقارنة بنحو 1.35 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لما قاله مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة يوم الأربعاء، مع توقعات بزيادة صادرات سبتمبر أيضًا، في ظل تشجيع الخصومات الكبيرة والموافقات الإيرانية للناقلات العراقية على عبور مضيق هرمز المشترين.

وقالت الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء إن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، ووصفت ذلك بأنه أكبر حجم من النفط الخام يمر عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تراجعت أسعار النفط تعطيل إمدادات النفط العقود الآجلة لخام برنت

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