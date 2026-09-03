منتخب مصر يواجه رواندا في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات الطائرة

يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات منافسه رواندا، اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، المقامة حاليًا في العاصمة الكينية نيروبي.

واصل منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للسيدات عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره التونسي بنتيجة3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مباراة مصر وتونس

وظهر المنتخب المصري بصورة مميزة في مواجهة تونس، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ليحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-20، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه بسهولة بنتيجة 25-14.

وفي الشوط الثالث، واصل منتخب مصر تفوقه الواضح، وقدم أداءً قويًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ليحسم الشوط بنتيجة كبيرة 25-9، وينهي المباراة بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أحقيته في العبور إلى الدور نصف النهائي.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى المربع الذهبي بعد مشوار مثالي منذ بداية منافسات البطولة، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات أوغندا والسنغال وبوركينا فاسو.

مشوار منتخب مصر في بطولة أفريقيا

ولم يتوقف قطار الانتصارات المصرية عند دور المجموعات، حيث واصل المنتخب عروضه القوية في الأدوار الإقصائية، بعدما تخطى منتخب بوروندي في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون رد.

ثم كرر المنتخب المصري تفوقه في الدور ربع النهائي أمام تونس، ليحقق الانتصار الرابع له في البطولة ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم، ويؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.

ويأمل منتخب مصر للسيدات مواصلة مشواره الناجح في البطولة وتحقيق خطوة جديدة نحو الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على التتويج باللقب القاري.