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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد إغلاق القنصلية الروسية.. الكرملين يؤكد: لن نخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

الكرملين - ارشيفي
الكرملين - ارشيفي
محمود نوفل

أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين ” أن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في بون عبثي وغير متسق.
 

وشدد الكرملين على لسان المتحدث بإسمه “ ديمتري بيسكوف ” على أن موسكو لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا ولا حديث عن ذلك حاليا في برلين.

وفي وقت لاحق ، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قرارات سلطات موسكو ضد ألمانيا ردا على إغلاق السلطات الألمانية للبيت الروسي في برلين .

وقال لافروف  خلال كلمة ألقاها في محاضرات نظمتها جمعية "زنانيه" (المعرفة) على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية أن القرارات تتمثل في إغلاق فروع معهد غوته في موسكو وبطرسبورغ ويكاترينبورغ .


واضاف لافروف  "هنا للألمان فروع لمعهد غوته. في موسكو، وبطرسبورغ ويكاترينبورغ. بالطبع، ستُغلق هذه الفروع بعد طرد مركزنا الثقافي من هناك (من برلين). وإلا، فلن نحترم أنفسنا. لقد اتخذوا عمدا خطوة، تعني إنهاء وجودهم الثقافي في روسيا، وهو الوجود الذي ظل قائما رغم كل التقلبات الأوكرانية في علاقاتنا مع الغرب".

وتابع لافروف: "عثروا على مسيرة محطمة في مطار لايبزيغ بألمانيا، وقرروا أنها مشابهة، لا يمكنهم تأكيد ذلك، لتلك التي تستخدمها روسيا. وبناء على هذا الافتراض، قرروا إغلاق آخر قنصلية عامة متبقية في بون وبيتنا الروسي في برلين وكذلك أمرت موظفي هاتين المؤسستين بمغادرة ألمانيا ".

الكرملين القنصلية العامة الروسية في بون ألمانيا ديمتري بيسكوف

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