قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟
غارات إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان
حرارة مرتفعة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء
أفضل وقت مستجاب الدعاء.. اغتنم دعاء الرزق في الثلث الأخير من الليل
الصحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز القمة المصرية الصينية: توافق على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وخفض التصعيد الإقليمي
بعد أنباء تعرضها لوعكة صحية.. هالة فاخر لـ«صدى البلد»: أنا بخير وحالتي مستقرة
إمام عاشور الأبرز.. 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام سموحة بالدوري
عايز يشتري شقتي بالعافية.. طبيب يتهم جاره بالتعدي عليه وتحطيم سيارته
عشان صحة أولادك.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة بشأن الوجبات المدرسية
أحمد جعفر مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين في الزمالك
بتاخد من 50%.. الأطباء تطالب بمراجعة فروع الجامعات الدولية وتطبيق شروط القبول
ارحمونا من البلطجية.. شخص يستغيث بعد تكسير سيارته أثناء وجود زوجته وأطفاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

اسرة محمد صلاح
اسرة محمد صلاح
محمد بدران

تحقق حلم قديم للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعدما أعلن أرطغرل دوغان، رئيس النادي التركي، في تصريحات صحفية، أن اللاعب رُزق بمولود ذكر جديد، لينضم إلى أسرته التي تضم ابنتيه مكة وكيان.

ويأتي نبأ ميلاد مولود محمد صلاح ليعيد إلى الأذهان تصريحات تلفزيونية سابقة للنجم المصري، تحدث خلالها عن حلمه منذ الصغر في أن يُرزق بولد، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يمثل فارقًا بالنسبة له بعدما رزق بابنتيه.

وقال محمد صلاح في تصريحاته السابقة: «طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد، لما جالي البنتين ولا فارق معايا أي حاجة، مش بتاع ولد يكمل مسيرتي وكده، ماليش دعوة، ومكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وتحدث صلاح وقتها عن نظرته لأبنائه، مؤكدًا أنه لا يفرض عليهم مسارًا معينًا في المستقبل، وأن لكل واحد منهم الحق في اختيار ما يريده، وهو ما ظهر في حديثه عن ابنته مكة، قائلًا: «مكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وبعد سنوات من تلك التصريحات، تحقق بالفعل حلم صلاح في إنجاب مولود ذكر، بعدما كشف رئيس طرابزون سبور التركي عن الخبر السعيد، وسط حالة من التفاعل والتهنئة للنجم المصري من جانب جماهيره ومحبيه.

ويأتي المولود الجديد في الوقت الذي يخوض فيه محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا للمكانة التي يتمتع بها اللاعب المصري على المستويين العربي والعالمي.

وكان صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى طرابزون سبور، قبل أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة، وسط احتفاء كبير من جماهير النادي التركي بوصول قائد منتخب مصر، الذي يمتلك شعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، بعدما خاض مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين المصريين في تاريخ كرة القدم.

وبذلك، يجمع محمد صلاح بين بداية جديدة على المستوى الكروي مع طرابزون سبور، وفرحة عائلية خاصة بتحقق حلم قديم راوده منذ طفولته، بعدما أصبح أبًا لثلاثة أبناء، مكة وكيان والمولود الذكر الجديد.

محمد صلاح مولود جديد طرابزون سبور حلم قديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

ترشيحاتنا

القلب

فواكه غير متوقعة تحمي القلب من الأمراض

المبيض

عشان تخلفي.. اليك علاج قصور المبيض

طفل بني سويف

طفل بني سويف ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية.. علّموا أولادكم يعملوا إيه

بالصور

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بعد وفاة زوجها.. أول ظهور لـ نور اللبنانية

بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد