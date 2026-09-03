حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

تحقق حلم قديم للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعدما أعلن أرطغرل دوغان، رئيس النادي التركي، في تصريحات صحفية، أن اللاعب رُزق بمولود ذكر جديد، لينضم إلى أسرته التي تضم ابنتيه مكة وكيان.

ويأتي نبأ ميلاد مولود محمد صلاح ليعيد إلى الأذهان تصريحات تلفزيونية سابقة للنجم المصري، تحدث خلالها عن حلمه منذ الصغر في أن يُرزق بولد، مؤكدًا أن الأمر لم يعد يمثل فارقًا بالنسبة له بعدما رزق بابنتيه.

وقال محمد صلاح في تصريحاته السابقة: «طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد، لما جالي البنتين ولا فارق معايا أي حاجة، مش بتاع ولد يكمل مسيرتي وكده، ماليش دعوة، ومكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وتحدث صلاح وقتها عن نظرته لأبنائه، مؤكدًا أنه لا يفرض عليهم مسارًا معينًا في المستقبل، وأن لكل واحد منهم الحق في اختيار ما يريده، وهو ما ظهر في حديثه عن ابنته مكة، قائلًا: «مكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وبعد سنوات من تلك التصريحات، تحقق بالفعل حلم صلاح في إنجاب مولود ذكر، بعدما كشف رئيس طرابزون سبور التركي عن الخبر السعيد، وسط حالة من التفاعل والتهنئة للنجم المصري من جانب جماهيره ومحبيه.

ويأتي المولود الجديد في الوقت الذي يخوض فيه محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا للمكانة التي يتمتع بها اللاعب المصري على المستويين العربي والعالمي.

وكان صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى طرابزون سبور، قبل أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة، وسط احتفاء كبير من جماهير النادي التركي بوصول قائد منتخب مصر، الذي يمتلك شعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، بعدما خاض مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أبرز اللاعبين المصريين في تاريخ كرة القدم.

وبذلك، يجمع محمد صلاح بين بداية جديدة على المستوى الكروي مع طرابزون سبور، وفرحة عائلية خاصة بتحقق حلم قديم راوده منذ طفولته، بعدما أصبح أبًا لثلاثة أبناء، مكة وكيان والمولود الذكر الجديد.