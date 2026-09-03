قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مريض سكر وتوفى بالمستشفى.. الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بوفاة زوجها نتيجة تعذيب داخل قسم شرطة
ذهبي كله راح.. سيدة تستغيث بعد سرقة خادمتها لمصوغات بقيمة 2 مليون جنيه
ليس لديهم تصريح.. الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من حضور قرعة الحج بالمنوفية
حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟
غارات إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان
حرارة مرتفعة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء
أفضل وقت مستجاب الدعاء.. اغتنم دعاء الرزق في الثلث الأخير من الليل
الصحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز القمة المصرية الصينية: توافق على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وخفض التصعيد الإقليمي
بعد أنباء تعرضها لوعكة صحية.. هالة فاخر لـ«صدى البلد»: أنا بخير وحالتي مستقرة
إمام عاشور الأبرز.. 12 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام سموحة بالدوري
عايز يشتري شقتي بالعافية.. طبيب يتهم جاره بالتعدي عليه وتحطيم سيارته
عشان صحة أولادك.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة بشأن الوجبات المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ليس لديهم تصريح.. الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من حضور قرعة الحج بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين والمتضمن منع عدد من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 2 / الجارى بمحافظة المنوفية.

 أوضح مصدر أمنى أنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين أو الإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها، أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، حيث أن جميعهم استوفوا ضوابط التصوير والتى تتمثل فى توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك، أو كونهم معتمدين لدى الوزارة، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون إستثناء، وقد خلت من أسمائهم.

 وقد تبين أن إثنين من الصحفيين المتضررين سبق لهما التقدم بشكوى مماثلة العام الماضى، وتم توضيح الموقف لهما فى حينه رغم كونهما على علم بكافة ضوابط التصوير، وصدر بيان عن الوزارة فى ذات الشأن آنذاك.



 

الأجهزة الأمنية نقابة الصحفيين الصحفيين قرعة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

ترشيحاتنا

الاهلي

أمير هشام: الأهلي يسير بشكل جيد في تمديد عقود لاعبيه.. واستقرار في أوضة اللبس

أحمد فتوح

تطورات تجديد عقد فتوح مع الزمالك وسبب غياب صفقة الأهلي الجديدة

ماكوينا

موكوينا: الأهلي نادي القرن وبيراميدز يسعى لبناء هويته وجذب الجماهير

بالصور

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بعد وفاة زوجها.. أول ظهور لـ نور اللبنانية

بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية
بعد وفاه زوجها ..أول ظهور لـ نور اللبنانية

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد