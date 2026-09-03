ليس لديهم تصريح.. الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من حضور قرعة الحج بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين والمتضمن منع عدد من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 2 / الجارى بمحافظة المنوفية.

أوضح مصدر أمنى أنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين أو الإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها، أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، حيث أن جميعهم استوفوا ضوابط التصوير والتى تتمثل فى توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك، أو كونهم معتمدين لدى الوزارة، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون إستثناء، وقد خلت من أسمائهم.

وقد تبين أن إثنين من الصحفيين المتضررين سبق لهما التقدم بشكوى مماثلة العام الماضى، وتم توضيح الموقف لهما فى حينه رغم كونهما على علم بكافة ضوابط التصوير، وصدر بيان عن الوزارة فى ذات الشأن آنذاك.





