وفاة الدكتور حسان المعزاوي "صيدلي الغلابة" في دمنهور

خيّم الحزن على أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب وفاة الدكتور حسان المعزاوي، الصيدلي المعروف بين أبناء المدينة، والذي اشتهر بلقب صيدلي الغلابة، لما قدمه من دعم للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وكان الدكتور حسان يحرص على تقديم الأدوية بالمجان لغير القادرين، والوقوف إلى جانب المرضى والأسر البسيطة، ليترك أثرًا طيبًا لدى الكثير من أهالي مدينة دمنهور.

وعقب انتشار خبر وفاته، نعاه عدد من أبناء المدينة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه وكل من تعامل معه، واستعاد الأهالي مواقفه الإنسانية مع المرضى وغير القادرين.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الدكتور حسان المعزاوي غدًا عقب صلاة الظهر بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، على أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير عقب الصلاة.