عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمصري للشؤون الخارجية: إرادة صينية لزيادة الاستثمارات بالقاهرة

قال ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن دعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ الشركات الصينية إلى التوسع في السوق المصرية تعكس إرادة واضحة من الجانب الصيني لزيادة الاستثمارات في مصر.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو مقدم برنامج المراقب، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطاب الصيني تتطلب فهم طبيعة الفكر والأيديولوجية الصينية، مشيرًا إلى أن الرئيس شي جينبينغ يستند في خطاباته إلى فلسفة كونفوشيوس، التي تقوم على الهدوء والحكمة والنظام.

وأضاف أن تأكيد الرئيس الصيني، خلال حديثه، على حث الشركات الصينية على القدوم إلى مصر يمثل إيذانًا بأن هذه الشركات ستتجه بالفعل نحو زيادة حضورها في السوق المصرية، موضحًا أن مثل هذه التصريحات تمنح الشركات المصداقية والطمأنينة بشأن التوجه الرسمي للدولة الصينية.

الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية

وأكد ضياء حلمي أن الجانب الصيني عبّر بوضوح عن امتلاكه إرادة كاملة لتعزيز وجود شركاته في مصر، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني تحدث أيضًا عن زيادة الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية، بما يدعم فرص التوسع في المنطقة الصناعية الصينية بمنطقة قناة السويس.

