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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النائب العام يُجري زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

الزيارة
الزيارة
مصطفي رجب

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي وفريق من أعضاء النيابة العامة، اليوم الاربعاء  الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون؛ للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية، وأوجه الرعاية المقدمة لهم. حيث تفقد سيادته عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابة العامة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم شكاوى، ووجه إدارة المركز  بإتخاذ اللازم بشأنها .


وقد انتقل سيادته وفريق النيابة العامة إلى المركز الطبي بالمجمع، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، ومدى انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما تفقدوا أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة ووحدة قسطرة القلب، وعددًا من العيادات بمختلف التخصصات.
هذا، وقد تفقد سيادته وفريق النيابة العامة مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون (٤ نساء) و(٦)، حيث شملت الجولة قاعات الزيارة، والملاعب، ومباني التأهيل وما تضمه من ورش للمشغولات اليدوية ومكتبات وفصول لمحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمدرسة الثانوية الصناعية والمصلى الكنسي للنزلاء الأقباط، فضلًا عن الحضانة وغرف الأطفال ومنطقة الألعاب المخصصة لهم، والورش الفنية وقاعة الموسيقى.
كما تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى استيفائها الاشتراطات الصحية.
واختُتمت الزيارة بتفقد المنطقة الصناعية والإنتاجية بالمجمع، حيث شملت الجولة مصنع الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض الأثاث، ومنطقة الزراعات.
وقد أشاد النائب العام بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، وما شهده المجمع من تنوع في برامج التأهيل والأنشطة التعليمية والمهنية، بما يسهم في دعم منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل.

النائب العام المستشار محمد شوقي زيارة تفقدية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

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