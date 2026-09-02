الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس 3 سبتمبر، طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 22

6 أكتوبر 36 38 22

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادي النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 33 36 24

بلطيم 33 36 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 31 35 26

بورسعيد 32 36 26

الإسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 33 36 23

رفح 32 36 22

رأس سدر 37 39 26

نخل 34 36 20

كاترين 30 32 17

الطور 37 39 25

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 38 40 29

الغردقة 38 40 28

الاسكندرية 32 35 24

العلمين 30 34 23

مطروح 30 33 25

السلوم 33 36 23

سيوة 37 39 22

رأس غارب 37 39 28

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 37 40 28

الشلاتين 39 42 28

حلايب 34 37 29

أبو رماد 38 40 27

مرسى حميرة 38 40 28

أبرق 37 39 27

جبل علبة 37 39 27

رأس حدربة 34 37 28

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 23

المنيا 37 39 22

أسيوط 38 40 23

سوهاج 39 41 24

قنا 40 41 26

الأقصر 40 41 25

أسوان 41 42 26

الوادى الجديد 40 41 22

أبوسمبل 41 42 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 45 32

الرياض 43 29

المنامة 40 34

أبوظبى 42 31

الدوحة 43 34

الكويت 45 31

دمشق 35 20

بيروت 32 27

عمان 32 21

القدس 31 22

غزة 31 25

بغداد 45 29

مسقط 32 28

صنعاء 28 15

الخرطوم 39 30

طرابلس 32 25

تونس 38 24

الجزائر 30 25

الرباط 34 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 32 23

نيودلهى 33 25

جاكرتا 34 24

بكين 32 17

كوالالمبور 35 25

طوكيو 33 26

أثينا 34 25

روما 35 19

باريس 25 15

مدريد 37 20

برلين 22 14

لندن 21 17

مونتريال 23 15

موسكو 20 11

نيويورك 28 21

واشنطن 36 24

نواكشوط 37 27

أديس أبابا 21 13