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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس كروان مشاكل وأصدقائه 45 يومًا في قضية الاعتداء على شقيقه

كروان مشاكل
كروان مشاكل
مصطفي رجب

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، رفض استئناف المتهمين في قضية صديقي كروان مشاكل على قرار حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على شقيقه.


تفاصيل القضية 

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت تجديد حبس أصدقاء البلوجر كروان مشاكل بتهمة الاعتداء على شقيقه في حدائق القبة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


 

وكانت التحريات الأولية، كشفت تفاصيل المشاجرة التي وقعت داخل منزل التيك توكر كروان مشاكل، بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على وجودهما في منزله، إذ أسفرت عن إصابته في يده.


 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب معاتبة المبلغ للمشكو في حقهم بسبب وجودهم بمسكنه صحبة المدعو كروان مشاكل شقيق المبلغ، تطورت للتشابك بالأيدي، وإصابة شقيق كروان مشاكل بقطع في يده اليمنى، وإصابة المدعو بطاطا بجرح في مؤخرة الرأس، وأن المبلغ شقيق كروان مشاكل، وقال: إنهم تقريبا مقيمين في البيت بسبب لايفات كروان المستمرة عبر الساعة.


 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين يدعيان بطاطا وفارس، من أصدقاء البلوجر المعروف بـ كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على وجودهما في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.

المحكمة المختصة بالقاهرة صديقي كروان كروان مشاكل

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