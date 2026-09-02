التخطيط فين؟.. خالد الغندور لإدارة الزمالك: توفيق ربنا والجماهير وسوء حظ المنافسين مش هيستمروا

وجه الإعلامي خالد الغندور انتقادات حادة لطريقة إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن وصف ما يمر به الفريق حاليًا بـ«التجربة» غير دقيق، مشددًا على ضرورة التعامل مع أزمات النادي من خلال خطط علمية ومدروسة بدلًا من الاعتماد على توفيق الظروف وروح اللاعبين والجماهير.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية كبيرة بالنسبة للإعلاميين والنقاد، وقال: «هو الكلام بفلوس؟ لا.. الكلام قيمته أكبر من الفلوس»، مطالبًا بأن تكون الكلمات التي تخرج من الإعلاميين مسؤولة وأمينة، مع ضرورة الاعتذار عن الخطأ أو تصحيحه عند معرفة الحقيقة.

وتطرق الغندور إلى ما يتردد حول «تجربة الزمالك» واعتماد الفريق على أبناء النادي والكفاح رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا ضرورة التمهل في استخدام هذا المصطلح.

وقال: «سامع كلام كتير عن تجربة الزمالك وولاد النادي والكفاح رغم الظروف.. واحدة واحدة علينا يا جماعة»، موضحًا أن التجربة الحقيقية تعني وجود مشروع مدروس قائم على اختيارات ودراسات وخطط واضحة، وهو ما يرى أنه لم يحدث داخل الزمالك.

الغندور: معظم أزمات الزمالك كان يمكن تفاديها

وأشار الإعلامي إلى أن الزمالك بالفعل يمر بظروف صعبة، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بأن جانبًا كبيرًا من هذه الأزمات نتج عن قرارات إدارية كان يمكن تجنبها.

وأوضح أن كثرة الصفقات التي أبرمها النادي في فترات سابقة، والتي يرى أن جزءًا كبيرًا منها لم يكن ضروريًا، تسببت في أعباء مالية كبيرة، خاصة مع عدم سداد المستحقات، وهو ما أدى إلى شكاوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتضاعف الالتزامات المالية وصدور عقوبات بإيقاف القيد.

كما أشار الغندور إلى رحيل المدير الرياضي جون إدوارد عن الزمالك قبل انطلاق الموسم، معتبرًا أن ذلك كان من الملفات التي أثرت على الاستقرار، بجانب عدم حسم ملف المدير الفني في الوقت المناسب.

وأضاف أن النادي بحث عن التعاقد مع مدرب أجنبي رغم عدم توافر الإمكانيات المالية، في الوقت الذي كان فيه معتمد جمال متاحًا بعد نجاحاته مع الفريق، قبل أن يتم التعاقد معه في وقت متأخر، وهو ما انعكس على فترة الإعداد.

انتقاد للفشل في حل الأزمات الاقتصادية

وانتقد الغندور ما وصفه بالفشل في حل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك اضطر إلى بيع عدد من اللاعبين، من بينهم دونجا وناصر ماهر وحسام عبد المجيد، إلى جانب عدم السيطرة على أزمة اللاعب بيزيرا.

وأكد أن هذه الملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد ظروف خارجة عن إرادة النادي، مشددًا على أهمية وضع حلول طويلة الأمد.

«المعجزة لا تتكرر»

وتحدث خالد الغندور عن تتويج الزمالك بلقب الموسم الماضي، مؤكدًا أن الفريق حقق ما وصفه بـ«المعجزة» بفضل توفيق الله وروح اللاعبين ودعم الجماهير، إلى جانب تراجع مستوى المنافس الأول.

وقال: «الزمالك السنة اللي فاتت حقق معجزة.. يعني توفيق ربنا والروح والجمهور وسوء حال المنافس الأول»، قبل أن يؤكد: «لازم الإنسان يكون صريح مع نفسه.. أيوه الزمالك بطل، بس المعجزات مش بتتكرر».

وأوضح أن توفيق الله موجود دائمًا، لكن ما يحتاجه الزمالك هو التخطيط المنهجي والمدروس، وليس انتظار تكرار الظروف نفسها.

الغندور: الفوز في آخر مباراتين لا يكفي

وعلق الغندور على فرحة جماهير الزمالك بتحقيق الفوز في آخر مباراتين، مؤكدًا أن من حق الجماهير الاحتفال، لكنه يرى أن دور الإعلام هو التنبيه والتحليل وعدم الاكتفاء بالنتائج.

وقال: «الجمهور فرحان بالفوز في آخر ماتشين، حقه يفرح، بس واجبي كإعلامي ألفت النظر.. وأشاور.. وأنبه».

وأشار إلى أن الزمالك استفاد من توفيق كبير خلال المباراتين، لكنه طرح تساؤلات حول مستوى الأداء، ومدى إمكانية استمرار الظروف نفسها، خاصة فيما يتعلق بتألق حراس المنافسين أو اصطدام الكرات بالعارضة.

واختتم خالد الغندور رسالته بالتأكيد على ضرورة أن يبحث مسؤولو الزمالك عن حلول علمية ومدروسة للأزمات التي يعاني منها النادي، محذرًا من الاعتماد على الحظ ودعم الجماهير وسوء توفيق المنافسين.

وقال: «ياريت مسؤولي الزمالك يبحثوا عن أساليب علمية مدروسة لحل أزمات النادي.. وإلا كل الأندية تبطل شغل وتتواكل وتنتظر توفيق ربنا ودعم المدرج وسوء حظ المنافسين».