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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهيناز تكشف لـ صدى البلد كواليس مسرحية «البيت بيتنا» و العودة للمسرح

الفنانة شاهيناز
الفنانة شاهيناز
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة شاهيناز في تصريحات خاصة لموقع «صدي  البلد» الإخباري عن عودتها إلى المسرح من خلال مسرحية «البيت بيتنا»، معربة عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة، ومتمنية أن تنال المسرحية إعجاب الجمهور.

وقالت شاهيناز إنها سعيدة للغاية بالعودة إلى المسرح، مؤكدة أن المسرح يمثل لها مكانة خاصة، فهو «أبو الفنون»، كما أنها تعشق المسرح منذ طفولتها، وكانت حريصة على حضور ومتابعة المسرحيات منذ الصغر.

وأوضحت أنها خاضت من قبل تجربتين في مجال التمثيل المسرحي، لافتة إلى أن عودتها للمشاركة في عرض مسرحي جديد تمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تجمع بين التمثيل والغناء أمام الجمهور.

وعن تفاصيل دورها في «البيت بيتنا»، كشفت شاهيناز أنها تجسد شخصية فتاة غنية تتعرض للعديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة في حياتها، خاصة بعد وفاة والدتها، مشيرة إلى أن الأحداث تدور في إطار من التشويق، وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وأكدت أن مشاركتها في المسرحية بالتمثيل والغناء تمثل مصدر فخر وسعادة كبيرين لها، معربة عن حماسها للوقوف أمام الجمهور من جديد.

واختتمت شاهيناز حديثها بالتأكيد على أن «البيت بيتنا» مسرحية مختلفة ومميزة، متمنية أن تحظى بإعجاب الجمهور، وأن تكون عودتها إلى المسرح عند حسن ظن محبيها

الفنانة شاهيناز اخبار الفن نجوم الفن

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