قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الكويتية تدين الهجمات الإيرانية عليها فجرًا
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وشي.. توافق مصري صيني بشأن قضايا الشرق الأوسط
أحمد شوبير يكشف حقيقة عودة بيزيرا للزمالك: «لا بعتنا تذاكر ولا حاجة»
أسامة الأزهري في مؤتمر الإفتاء: الأسرة «مؤسسة المؤسسات» لحماية الإنسان من تحولات العصر
5 سيارات حوادث تكشف حقيقة سرقة سيارة عامل على يد سمكري بالجيزة
سفيرا واشنطن لدى إسرائيل ولبنان يبحثان مع نتنياهو تطورات المحادثات
وسط التصعيد.. باكستان تتمسك بالمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي.. وبدء التسجيل للقرعة غدا
إيران.. اصطدام ناقلتين بألغام بحرية وإيقاف رحلتيهما في مضيق هرمز
أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2026
خرق للقانون الدولي..الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يواصل النادي الأهلي مهمة الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق الأول بعدما قام بالتجديد لأهم النجوم تزامنا مع انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتجنب أخطاء الموسم الماضي الذي شهد توتر في غرفة ملابس الفريق وأدت لخسارة الفريق كافة البطولات باستثناء السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تجديد عقود نجوم الفريق الأول وعلى رأسهم مصطفى شوبير وإمام عاشور ومروان عطية.

تجديد عقود نجوم الأهلي

وحسم الأهلي ملف تجديد 6 لاعبين وهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض ومصطفى شوبير.

وتم تعديل عقود محمد عبدالله وكريم الدبيس بعد الاستقرار على تواجدهم مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ملفات تنتظر الحسم

ويتبقى تجديد عقد الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني حيث يتبقى بعض التفاصيل لحسم ملفهم واستمرارهم مع الفريق.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة غدا الخميس ، 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً ، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

النادي الأهلي الأهلي مصطفى شوبير إمام عاشور فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

امام عاشور

إمام عاشور في أحدث ظهور له من حفل خطوبة شقيق زوجته | شاهد

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الأثار أسفل عقار بالسيدة زينب

المتهمين

القبض على 8 أشخاص يستغلون 11 طفلا فى التسول بالقاهرة

المتهمين

بسبب لهو الأطـ.فال.. القبض على شخص وزوجته تعديا على زوجة شقيقه بالضرب بالبحيرة

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد