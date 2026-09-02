الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

يواصل النادي الأهلي مهمة الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق الأول بعدما قام بالتجديد لأهم النجوم تزامنا مع انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي لتجنب أخطاء الموسم الماضي الذي شهد توتر في غرفة ملابس الفريق وأدت لخسارة الفريق كافة البطولات باستثناء السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تجديد عقود نجوم الفريق الأول وعلى رأسهم مصطفى شوبير وإمام عاشور ومروان عطية.

تجديد عقود نجوم الأهلي

وحسم الأهلي ملف تجديد 6 لاعبين وهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض ومصطفى شوبير.

وتم تعديل عقود محمد عبدالله وكريم الدبيس بعد الاستقرار على تواجدهم مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ملفات تنتظر الحسم

ويتبقى تجديد عقد الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني حيث يتبقى بعض التفاصيل لحسم ملفهم واستمرارهم مع الفريق.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة غدا الخميس ، 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً ، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.