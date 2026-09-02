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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسام عوض يكشف تفاصيل مباراة الأهلي وبرشلونة ودور شركة الكرة

النادي الاهلي
النادي الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل خاصة بمباراة الفريق أمام برشلونة الإسباني، التي أقيمت على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» ضمن منافسات كأس خوان جامبر، مؤكدًا أن اللقاء كان له أبعاد تجارية وتسويقية كبيرة بالنسبة للنادي.

وقال أحمد حسام عوض، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن مواجهة برشلونة لم تكن مجرد مباراة ودية، وإنما تضمنت العديد من التفاصيل والحقوق التجارية، موضحًا: «إنت بتتكلم في ماتش مهم جدًا، فيه قيمة مالية مدفوعة لك، فيه حاجات خاصة بنسب التذاكر، حاجات خاصة بحقوق البث، حاجات خاصة بالإعلانات، حاجات خاصة بالرعاة اللي جايين الماتش».

وأضاف: «حاجات خاصة بالرعاة في الاستاد بتوع كامب نو، اللي إنت مثلًا ممكن يكون عندك راعي عندك ويتعارض مع أحد رعاة الاستاد»، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المواجهة يحتاج إلى تنسيق كبير بين مختلف الأطراف والجهات صاحبة الحقوق.

وكانت المباراة قد حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع إقامتها على ملعب برشلونة، كما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التلفزيوني للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووجه عضو مجلس إدارة الأهلي الشكر إلى جميع العاملين في شركة الكرة على الجهد المبذول في ملف المباراة، قائلًا: «أحب أشكر كل اللي في شركة الكرة على المجهود، كان رهيب وصعب جدًا».

واختتم حديثه بالتأكيد على قيمة التجربة، قائلًا: «ولكن في الآخر وإنت قاعد في استاد كامب نو شايف النادي الأهلي بيلاعب برشلونة، إحساس عظيم».

أحمد حسام عوض إدارة النادي الأهلي برشلونة سبوتيفاي كامب نو الأهلي

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