مفيش شرط جزائي.. أحمد شوبير ينهي الجدل حول عقد مصطفى شوبير: قالهم عايز أمضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس تجديد عقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب توجه إلى النادي بنفسه أمس لحسم ملف التجديد، دون وجود شرط جزائي في العقد الجديد.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن مصطفى شوبير دخل إلى النادي الأهلي، وقال للمسؤولين: «يلا عايز أمضي»، موضحًا أن اللاعب كان حريصًا على إنهاء كافة التفاصيل والتوقيع على العقود.

وأضاف: «بالضبط كده ده اللي حصل، قال لهم أنا عايز أمضي، كان حتى دكتور عصام سراج موجود في الماليات في المبنى التاني، فقال له طب يا مصطفى أنا بس بخلص حاجات، مصطفى قال له خلاص يبقى خلينا بعد التمرين».

وأوضح شوبير أن الكابتن سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة كانا موجودين خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن مصطفى أبلغهم برغبته في التوقيع، بل وأكد استعداده للتجديد دون وضع شرط جزائي.

وتابع: «فالمهم جه كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وائل جمعة كمان، فقال لهم أنا همضي، وأهو من غير شرط جزائي كمان، فقعدوا يضحكوا».

وأضاف: «كابتن سيد بدأ يضحك، دكتور عصام سراج يضحك، كابتن وائل جمعة يضحك، هما التلاتة المسؤولين، وتلاتة زي الفل من أبناء النادي الأهلي المحترمين».

وأكد أحمد شوبير أن العقد الجديد لمصطفى شوبير لا يتضمن شرطًا جزائيًا، نافيًا ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود بند يسمح للحارس بالرحيل بعد فترة قصيرة من التجديد.

وقال: «يا جماعة والله العظيم الموضوع مفيش شرط جزائي ولا في حاجة ولا يحزنون».

وكشف شوبير أن فكرة وضع شرط جزائي لفترة مؤقتة كانت مجرد مقترح طُرح داخل النادي من أجل إنهاء الأزمة، وليس اتفاقًا نهائيًا بين الطرفين.

وأوضح: «ده اقتراح كده طلع عشان يعدوا مشكلة، فقالك طب تعمل حاجة كده مؤقتة لمدة أربعين يوم ولا خمسة وأربعين يوم ولا شهرين ولا حاجة، وبعد كده النادي الأهلي قال لأ، بقى خلاص لأ».

وشدد شوبير على أن الشرط الجزائي، في حال وجوده، لا يكون منطقيًا أن يرتبط بفترة قصيرة مثل 45 أو 60 يومًا، وإنما يستمر طوال فترة تعاقد اللاعب وقيده مع النادي.

واختتم تصريحاته قائلًا: «مفيش شرط جزائي اسمه بيبقى لمدة خمسة وأربعين يوم ولا ستين يوم. لا، بيبقى طول فترة قيد الولد مع النادي، فكان اقتراح ومن حد داخل النادي على فكرة، عشان يخلصوا أزمة، وبعد كده نفس من اقترح هذا الشرط الجزائي هو نفس من قالك لا مش هنحطه خلاص، مفيش مشكلة».