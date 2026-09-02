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الإفراج عن "مداهم" بعد قضاء فترة عقوبته في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإفراج عن "مداهم" بعد قضاء فترة عقوبته في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة

البلوجر مداهم
البلوجر مداهم
رامي المهدي

أنهى التيك توكر «مداهم» إجراءات إخلاء سبيله، بعد الموافقة على وقف تنفيذ عقوبة حبسه بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر "مداهم"، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، لإدانته بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة، وتخفيف الحكم بالحبس سنة. 

وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة، ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‎اعترف المتهم  البلوجر مداهم أنه يستخدم تيك توك لتحقيق الأرباح المالية الضخمة من خلال نشر بوستات مثيرة تتسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين المتابعين فيزيد من عدد المشاهدات علي اللايفات والفيديوهات بغض النظر عن خطورة ما يعرضه.

‎كما اعترف المتهم أن المخدرات التى وجدت بحوزته من مخدرى الحشيش – الأفيون هي ملكه من أجل مزاجه بغرض التعاطي.

‎تم ضبط  البلوجر مداهم  مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية  وبحوزته  مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية" –مشغولات ذهبية – كمية من مخدرى "الحشيش – الأفيون" ) وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.

مداهم فيديوهات خادشة التيك توكر

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