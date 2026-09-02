فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية حادثة المسيرة في ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء القائم بالأعمال الروسي على خلفية مزاعم اتهام روسيا بالتورط في حادثة الطائرة المسيرة بألمانيا.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيجل" بأن الحكومة الألمانية خلصت إلى أن جهاز استخبارات روسياً يقف وراء محاولة الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبتسيج/هاله.

وكانت مؤشرات قد ظهرت عقب الواقعة، التي حدثت مطلع أغسطس الماضي، ترجح مسؤولية روسيا، وسط اتهامات من ساسة وخبراء ألمان.

ولم تعلن الحكومة الألمانية موقفها رسمياً حتى الآن، فيما تشير التقارير إلى توقع صدور إعلان رسمي بشأن الواقعة خلال الثلاثاء.

وقد تفتح هذه الاتهامات الباب أمام إجراءات ألمانية تجاه موسكو، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من عمليات التخريب والهجمات الهجينة المرتبطة بروسيا.

