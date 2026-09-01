بارو : فرنسا تقف إلى جانب لبنان لبناء دولة قوية وحصرية السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وقوف بلاده إلى جانب لبنان، مشدداً على دعم فرنسا لجهود بناء «دولة قوية تتمتع بحصرية السلاح»، بما يعزز سلطة الدولة ومؤسساتها ويحفظ استقرار البلاد.

وقال بارو إن فرنسا تواصل دعم لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، مؤكداً أهمية الوصول إلى مرحلة تفرض فيها الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 8920 شهيداً و30559 جريحاً، منذ بدء الاعتداءات في 8 أكتوبر 2023 وحتى الأول من سبتمبر 2026.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في حصيلة تراكمية محدثة، إن أعداد الضحايا واصلت الارتفاع جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق وبلدات لبنانية على مدار الفترة الماضية.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 8920 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 30559 جريحاً، وفق البيانات التي وثقتها وتابعتها وزارة الصحة العامة اللبنانية.