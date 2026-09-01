قصف أوكراني يستهدف منشآت نفطية وطاقية في روسيا

أفادت وكالة «رويترز» بأن هجوماً أوكرانياً استهدف مجمع «نوفاتك» النفطي في منطقة لينينغراد الروسية، إلى جانب منشأة للطاقة الحرارية في مدينة أوديسا الروسية، في أحدث تصعيد للهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.

ويأتي استهداف المنشآت النفطية والطاقة في إطار استمرار الضربات التي تطال البنية التحتية الحيوية، وسط تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين. وتُعد منشآت الطاقة والنفط من الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية، لما لها من دور في إمدادات الوقود والطاقة.

وبحسب «رويترز»، تواصل السلطات الروسية تقييم الأضرار الناجمة عن القصف، في الوقت الذي لم تتضح فيه بشكل كامل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الهجمات.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً متواصلاً في استهداف المنشآت الحيوية، مع تنفيذ الطرفين هجمات بعيدة المدى داخل أراضي الطرف الآخر، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على قطاع الطاقة



