وظيفة سائق مترو.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

تنظم شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة، ملتقى توظيفي لاختيار سائقين للمترو بالخط الثالث، وذلك خلال اليومين المقبلين، مع تحديد عدد من الشروط والمؤهلات المطلوبة.



وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو وقطار العاصمة الجديدة، عن تنظيم ملتقى توظيف يومي الأربعاء والخميس، 2 و3 سبتمبر، بمقر الشركة، للتقديم على وظيفة سائق مترو، على أن يتم إرسال بريد إلكتروني للمرشحين الذين سيتم اختيارهم يتضمن موعد المقابلة وتفاصيل الحضور.

الشروط المطلوبة لوظائف المترو

يُشترط في المتقدمين لـ وظائف المترو امتلاك معرفة جيدة بالمصطلحات الفنية المرتبطة بالأنظمة الصناعية أو أنظمة النقل، فضلاً عن وجود وعي قوي بمبادئ وإجراءات السلامة العامة.

رابط التقديم على وظائف المترو

ويمكن للراغبين في الانضمام لشغل وظائف المترو ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة التقديم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://forms.cloud.microsoft/e/BXQUbg0L9E?origin=lprLink

وذلك بمقر الشركة الواقع في 10 شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة سائق مترو

تشمل شروط التقديم الحصول على مؤهل بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية (MIS) أو الهندسة، أو دبلوم فني لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مؤهل بكالوريوس، أو تعليم فني لمدة 5 سنوات.

مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

- قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً.

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً.

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً.

- قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً.

- قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً.

- قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحاً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً.

- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

- قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

* علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

سيتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 1:00 صباحاً.

زمن التقاطر خلال الأيام العادية للتشغيل (4-8 دقائق).

إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال الأيام العادية:

- الخط الأول للمترو 456 رحلة يومياً.

- الخط الثاني للمترو 602 رحلة يومياً.

- الخط الثالث للمترو 472 رحلة يومياً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

- قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحاً.

- قيام أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:04 صباحاً.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً.

- قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:34 صباحاً.

- قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:48 صباحاً.

* قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ صباحاً، والساعة ٨:٠٠ صباحاً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 10:15 مساءً.

- قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

- قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة 10:09 مساءً.

- قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 10:39 مساءً.

سيتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) حوالي الساعة 11:00 مساءً.

زمن التقاطر خلال الأيام العادية للتشغيل (8-15 دقيقة).

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) خلال الأيام العادية: 254 رحلة يومياً.