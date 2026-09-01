الأعلى للإعلام: التحقيق في شكوى غرفة شركات السفر والسياحة ضد موقع "جو إيجيبيا"

باشرت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، خلال الأسبوع الماضي، فحص ودراسة عدد من الشكاوى الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي هذا الإطار، أجرت لجنة الشكاوى جلسة استماع للممثل القانوني لموقع «جو إيجيبيا»، وذلك في الشكوى المقدمة من غرفة شركات السفر والسياحة، والتي تتضرر فيها من قيام الموقع بنشر أخبار غير صحيحة حول الحج والعمرة السياحية من شأنها الإضرار بسمعة شركات السياحة المصرية.

كما قررت اللجنة استدعاء الممثل القانوني للموقع الإلكتروني «خمسة سياسة»، وذلك في الشكوى المقدمة من النائبة/ مروة بوريص، عضو مجلس النواب، والتي تتضرر فيها من قيام الموقع بنشر محتوى يتضمن إساءة وتشهير بها، واستدعاء مسؤول الحساب الإلكتروني باسم «الغد المشرق» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك في الشكوى المقدمة من المركز القومي للعيون بروض الفرج، والتي يتضرر فيها من قيام الصفحة بتناول المرفق الطبي بمحتوى يتضمن ادعاءات ووقائع غير صحيحة.

وتواصل لجنة الشكاوى أعمالها المكثفة في فحص ودراسة عدد من الشكاوى والوقائع الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تمهيدًا لإصدار القرارات والتدابير القانونية في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.