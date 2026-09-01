تعليم مطروح يضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان عام المديرية بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

خطة الأنشطة

وتناول الاجتماع استعراض خطة الأنشطة التربوية وخطة العمل للفصل الدراسي الأول والتأكيد على دور الأنشطة في جذب الطلاب للمدرسة وتحقيق الانضباط المدرسي.

وأكد مدير المديرية لموجهي عموم الأنشطة التربوية أن الأنشطة المدرسية تؤدي دوراً محوريا في صقل شخصية الطالب، كذلك تساهم بصورة كبيرة وايجابية في اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. مشيرا إلى أن مدارس مطروح زاخرة بالجواهر الطلابية التي حققت مراكز جمهورية متقدمة بالمسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة بكافة الأنشطة التربوية.

الجدية والإخلاص

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل والتفاني في بذل الجهد وتقدير المسئولية بما يضمن انطلاق عام دراسي منضبط ومتميز يليق بأبناء محافظة مطروح.