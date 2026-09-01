قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظيفة سائق مترو.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم
واشنطن تفتح باب صفقة عسكرية ضخمة مع بغداد
سعر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في البنوك مع ختام الثلاثاء
مصر وبوركينا فاسو.. شراكة تتسع من مكافحة الإرهاب إلى التنمية والاستثمار
التعدي على أعضاء حملة تنفيذ قرار غلق مقهى مخالف ببني مزار في المنيا| تفاصيل
1309 مشروعات و19 ألف سرير جديد.. 403 مليارات جنيه تعيد رسم خريطة الصحة في مصر
روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026
مسئولون أمريكيون: شركة الشحن الصينية كوسكو تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين
بوتين لـ بزشكيان: نتضامن مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه
القوات الروسية تسيطر على منطقة دفاعية بمساحة 15 كيلومترا في تشيرفونا كرينيتسيا بمقاطعة زابوروجيه
موقع إيباي يحظر بيع الإيرباجز بعد مقتل سائقين
طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراتي الزمالك وبيراميدز.. ورابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح يضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم مطروح خلال الاجتماع
تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان عام المديرية بحضور  محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

خطة الأنشطة 

وتناول الاجتماع استعراض خطة الأنشطة التربوية وخطة العمل للفصل الدراسي الأول والتأكيد على دور الأنشطة في جذب الطلاب للمدرسة وتحقيق الانضباط المدرسي.

وأكد مدير المديرية لموجهي عموم الأنشطة التربوية أن الأنشطة المدرسية تؤدي دوراً محوريا في صقل شخصية الطالب، كذلك تساهم بصورة كبيرة وايجابية في اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. مشيرا إلى أن مدارس مطروح زاخرة بالجواهر الطلابية التي حققت مراكز جمهورية متقدمة بالمسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة بكافة الأنشطة التربوية.

الجدية والإخلاص 

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والإخلاص في العمل والتفاني في بذل الجهد وتقدير المسئولية بما يضمن انطلاق عام دراسي منضبط ومتميز يليق بأبناء محافظة مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

البورصة

445 ألف مستثمر جديد يقتحمون البورصة .. وEGX30 يقفز 30% منذ بداية 2026

صورة الملف

أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن مفاوضات دعم الخبز.. الدواجن والبيض على صفيح ساخن.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

غزة

متحدث الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين في المدينة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد