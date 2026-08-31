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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يعتمد الحد الأدنى للمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوي العام وفصول الخدمات

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، تنسيق القبول بالمرحلة الثالثة للصف الأول الثانوي العام، إلى جانب تنسيق القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الثانية ومراجعة أعداد الطلاب والفراغات المتاحة بالمدارس.

الحد الأدنى للقبول
وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة للثانوي العام على النحو التالي:
البنجر: 200 درجة.
الحمام: 184 درجة.
العلمين: 150 درجة.
الضبعة: 174 درجة.
مطروح: 210 درجات.
النجيلة: 180 درجة.
براني: 162.5 درجة.
السلوم: 145 درجة.
سيوة: 211.5 درجة.

تنسيق الخدمات 
كما اعتمد محافظ مطروح تنسيق القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية، وجاء الحد الأدنى كالتالي:
البنجر: 185 درجة.
الحمام: 174 درجة.
العلمين: 145 درجة.
الضبعة: 164 درجة.
مطروح: 195 درجة.
النجيلة: 170 درجة.
سيوة: 202 درجة.
وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن تحديد درجات القبول جاء بعد دراسة أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، إلى جانب حصر الفراغات المتاحة بالمدارس الثانوية التابعة للمديرية، والأماكن الشاغرة عقب انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن قبول الطلاب بالمرحلة الثالثة وفصول الخدمات سيكون وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة، مع الالتزام بالكثافات المقررة للفصول، مؤكدًا ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية من الإدارة التعليمية التابع لها، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الطلاب وعدم وجود تفاوت في كثافات الفصول بين التعليم النظامي وفصول الخدمات.

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