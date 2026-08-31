لليوم الرابع.. شواطئ مرسى مطروح تواصل الإغلاق وتحذيرات من نزول البحر

تواصل مدينة مرسى مطروح لليوم الرابع على التوالي إغلاق جميع شواطئ المدينة أمام المصطافين، مع استمرار حظر السباحة والنزول إلى مياه البحر، في ظل استمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج والتيارات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

تحذيرات خاصة بالبحر

وتأتي الإجراءات المتخذة بالتزامن مع استمرار التحذيرات الخاصة بحالة البحر على سواحل مطروح، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية متابعة الشواطئ على مدار اليوم، والتأكد من التزام المواطنين بقرار منع السباحة وعدم الاقتراب من المياه.

تكثيف المرور

ووجّه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ بتكثيف المرور الميداني، وتنبيه المصطافين إلى خطورة النزول للبحر، خاصة مع استمرار ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية.

كما جرى التشديد على منع السباحة بالمناطق غير الآمنة والمزارات المطلة على البحر، مع التأكيد على أن تلك الأماكن مخصصة للزيارة والتقاط الصور فقط، وليست أماكن للسباحة.

وتتابع مدينة مرسى مطروح تطورات حالة البحر بصورة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع استمرار نشر التحذيرات للمواطنين والمصطافين، لحين تحسن الأحوال وصدور قرار جديد بشأن إعادة فتح الشواطئ.

وتناشد المدينة جميع رواد الساحل الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر، مؤكدين أن الالتزام بقرار الغلق يأتي في المقام الأول حفاظًا على الأرواح ومنعًا لوقوع حوادث الغرق.