تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين

شهدت مدينة مرسى مطروح حادث دهس مروع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعدما اصطدمت سيارة أجرة «تاكسي» بعدد من الأشخاص أثناء سيرها بشارع الجلاء، قبل أن تنقلب السيارة في موقع الحادث، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متنوعة.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

وقال عدد من شهود العيان في موقع الحادث، إنهم فوجئوا بسيارة الأجرة تسير في الشارع قبل أن تنحرف وتصطدم بعدد من الأشخاص، ما تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين بالمنطقة، مؤكدين أن الحادث وقع بشكل مفاجئ ولم يتمكن المتواجدون من تفاديه.

وأضاف شهود العيان أن سيارة التاكسي انقلبت عقب اصطدامها بالأشخاص، بينما سارع الأهالي إلى مساعدة المصابين وإبعادهم عن موقع الحادث، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى.

الدفع بسيارات الأسعاف لموقع الحادث

كانت الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم ودهس بشارع الجلاء داخل مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وبحسب البيانات الأولية، فإن الحادث وقع بعدما اصطدمت سيارة أجرة «تاكسي» بعدد من الأشخاص أثناء سيرها بالشارع، قبل أن تنقلب السيارة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

كدمات متفرقة بالجسم

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتبين أن الإصابات تنوعت بين كدمات متفرقة بالجسم وإصابات أخرى، فيما تم نقل جثمان المتوفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء ضحايا حادث مطروح

وحصل «صدى البلد» على أسماء المتوفى والمصابين في حادث الدهس بمرسى مطروح، حيث أسفر الحادث عن وفاة مجدي فؤاد يوسف، 47 سنة، من محافظة البحيرة.

فيما أصيب كل من:

بيشوي مجدي فؤاد، 16 سنة، البحيرة.

فتحي أحمد عبد العزيز، 66 سنة، الإسكندرية.

عمر فرج أحمد، 29 سنة، القاهرة.

نبيل عبد الله محمد، 44 سنة، القاهرة.

هدى يحيى عبد المنعم، 40 سنة، الإسكندرية.

أبانوب روماني توفيق، 22 سنة، مطروح.

رقية نبيل عبد الله، 3 سنوات، القاهرة.

هانم إبراهيم علي، 26 سنة، الإسكندرية.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، فيما يجري فحص ملابساته للوقوف على أسبابه وبيان كيفية وقوعه.