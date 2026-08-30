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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أبو اليزيد سلامة: 19دولة تشارك في السرد القرآني و10 آلاف مسجد بمصر

أبو اليزيد سلامة
أبو اليزيد سلامة
إيمان طلعت

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، تفاصيل فعاليات «يوم السرد القرآني»، الذي ينظمه الأزهر الشريف سنويًا في 30 أغسطس، ضمن الأنشطة الصيفية.

يوم السرد القرآني

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، إن السرد القرآني يقوم على استماع الطلاب إلى القرآن الكريم كاملًا، حيث يبدأ المشاركون من سورة الفاتحة وصولًا إلى سورة الناس، موضحًا أن بعض الطلاب يبدأون السرد منذ صلاة الفجر، ويستمر كل طالب حتى إتمام حفظه وترتيله للقرآن الكريم.

وأضاف رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هذا الحدث يُقام مرة واحدة كل عام في 30 أغسطس، ويأتي ضمن الأنشطة الصيفية التي ينظمها الأزهر الشريف للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة واسعة من عدد كبير من المؤسسات العلمية والدينية، من بينها جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ووعاظ وواعظات الأزهر، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تشارك في الفعاليات من خلال نحو 10 آلاف مسجد، فيما تمتد المشاركة إلى 19 دولة حول العالم.

ولفت رئيس إدارة شؤون القرآن بالمعاهد الأزهرية إلى أن مدينة البعوث الإسلامية تشهد مشاركة طلاب من جنسيات متعددة، من بينها ماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا والكاميرون، مؤكدًا أن المشاركين من مختلف أنحاء العالم يواصلون تلبية دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمشاركة في هذا الحدث القرآني الكبير.

يوم السرد القرآني أبو اليزيد سلامة المعاهد الأزهرية السرد القرآني القرآن الكريم

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