كاسيميرو يشيد بميسي بعد هاتريك اليوم: «بوجوده نحن أقوى بكثير»

أشاد البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط منتخب البرازيل، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب تألقه وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مباراة اليوم، مؤكدًا أن وجوده في الفريق يمنح زملاءه قوة كبيرة.

ميسي

وقال كاسيميرو في تصريحات عقب المباراة: «هذا ما يعنيه أن تملك ميسي في فريقك، يجب أن نستمتع بهذه اللحظات، لأنه شخص ولاعب يصنع التاريخ».

وأضاف: «ما رأيناه اليوم علينا أن نستمتع به ونستمر في دعمه، ونستمر في المنافسة معه، لأنه يظل الأفضل».

وتابع لاعب الوسط البرازيلي: «لقد أثبت ذلك في كأس العالم، ويجب أن نستمتع معه، لأنه بوجوده حقًا نحن أقوى بكثير».

وتأتي إشادة كاسيميرو بعد الأداء اللافت الذي قدمه ميسي خلال مواجهة اليوم، بعدما نجح النجم الأرجنتيني في تسجيل ثلاثة أهداف، ليواصل كتابة الأرقام القياسية وإثبات قدرته على صناعة الفارق رغم تقدمه في العمر.

ويواصل ميسي تقديم مستويات مميزة مع فريقه ومنتخب بلاده، وسط إشادة واسعة بما يقدمه داخل الملعب، خاصة مع استمرار تأثيره في المباريات الكبرى وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعة الفارق.