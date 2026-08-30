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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة نارية من مصطفى محمد لجماهير كونيا سبور قبل بداية مشواره.. هرد في الملعب

مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وصل الدولي المصري مصطفى محمد إلى تركيا، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي كونيا سبور، وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي خلال الفترة المقبلة.

 

مصطفى محمد 

وحرص مصطفى محمد، عقب وصوله إلى تركيا، على توجيه رسالة إلى جماهير كونيا سبور، بعدما تلقى سؤالًا حول ما يرغب في قوله لهم قبل بداية مشواره مع الفريق.

وقال مصطفى محمد: «أقول حاجة لجمهور كونيا؟ مش هقول حاجة دلوقتي، هرد في الملعب».

وتأتي تصريحات المهاجم المصري في ظل حالة من الترقب من جانب جماهير كونيا سبور، التي تنتظر الظهور الأول للاعب مع الفريق، خاصة في ظل خبراته السابقة في الملاعب الأوروبية.

ومن المنتظر أن يبدأ مصطفى محمد مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع كونيا سبور، بعدما سبق له خوض تجارب احترافية في تركيا وفرنسا، إلى جانب مشاركاته مع منتخب مصر.

ويأمل المهاجم المصري في أن تكون تجربته الجديدة بوابة لاستعادة مستواه التهديفي، وتقديم بداية قوية مع فريقه التركي، على أن تكون الإجابة الحقيقية على أرض الملعب، وفقًا لتصريحه المقتضب لجماهير النادي.

مصطفي محمد الاهلي الزمالك

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