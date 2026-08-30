بعد اقترابه من قونيا سبور.. موعد أول لقاء رسمي بين مصطفى محمد وصلاح بالدوري التركي

ظهر المهاجم المصري مصطفى محمد في مطار إسطنبول خلال الساعات الماضية، استعدادا لحسم التعاقد بشكل رسمي مع نادي قونيا سبور التركي.

وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى محمد، بعدما توصل نادي كونيا سبور التركي إلى اتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع المهاجم المصري، ليعود بذلك إلى أجواء الدوري التركي الذي سبق له خوض تجربة ناجحة فيه.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم خط هجومه مع انطلاق منافسات الموسم الجديد.

موعد أول مباراة بين مصطفى محمد ومحمد صلاح

ومن المنتظر أن يواجه مصطفى محمد رفقة قونيا سبور مواطنه محمد صلاح نجم فريق طرابزون ضمن منافسات بطولة الدوري التركي، حيث يعد أول لقاء يجمع الثنائي المصري يوم الأحد، 13 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الدوري التركي.

ويحتل فريق قونيا سبور التركي المركز الأخير في جدول ترتيب بطولة الدوري التركي بعدما خسر أول 3 مباريات في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.