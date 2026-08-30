آثار سقارة: اكتشاف مقبرة «سخنتيو بتاح» يضيف سطرًا جديدًا إلى تاريخ مصر في عصر بناة الأهرام

قال الدكتور عمرو الطيبي، مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة، إن «سخنتيو بتاح» كان من كبار رجال الدولة خلال عصر الدولة القديمة، المعروف بعصر بناة الأهرام، مشيرًا إلى أن أهمية شخصيته ترجع إلى ما كان يحمله من ألقاب بارزة.

وأوضح الطيبي، خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح" المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن سخنتيو بتاح كان مشرفًا على الوثائق الملكية وقائمًا على أسرار الأوامر الملكية، كما كان كاهنًا للمعبودة «معت»، رمز الحق والعدالة في مصر القديمة، إلى جانب إشرافه على الكتبة.

وأكد أن وظيفة الكاتب في مصر القديمة كانت من الوظائف المرموقة التي لم تكن متاحة لجميع أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن الألقاب التي حملها سخنتيو بتاح تؤكد مكانته المتميزة والمرموقة في عصره.

وأضاف أن الكشف الأثري الجديد يعد الإعلان الثاني خلال الفترة الحالية في جبانة البوباسطيون، بعد الكشف الأول الذي تضمن العثور على 3 مقابر تعود إلى عصر الدولة الحديثة بمنطقة شرق البوباسطيون.

وذكر أن الكشف الجديد جرى في منطقة غرب البوباسطيون، ويؤكد الأهمية الأثرية الكبيرة للجبانة الموجودة في سقارة، موضحًا أن هذا الاكتشاف يضيف معلومة جديدة وسطرًا جديدًا إلى تاريخ مصر، من خلال الكشف عن شخصية بارزة عاشت في عصر بناة الأهرام.

ولفت إلى أنه تم العثور على الباب الوهمي في موضعه الأصلي، ويحمل ألقاب صاحب المقبرة، إلى جانب العثور أمامه على مائدة قرابين مصنوعة من حجر الألبستر، مؤكدًا وجود جميع ألقاب «سخنتيو بتاح» على مائدة القرابين والباب الوهمي الموجود بالمقبرة.

وكشف الطيبي أنه خلال أعمال البعثة تم العثور بالقرب من الجزء الخاص بالمقبرة وحوله على مجموعة من آبار الدفن المهمة التي تنتمي إلى العصر نفسه، فضلًا عن مجموعة من اللقى الأثرية المميزة.

وأشار إلى العثور على مجموعة من تماثيل الأوشبتي المصنوعة من الفاينس، إلى جانب نحو 3 توابيت حجرية مغلقة لم تمس، مؤكدًا أن أعمال الفترة المقبلة ستبدأ في التعامل معها ودراستها، لافتًا، إلى أن البعثة عثرت كذلك على أوانٍ أثرية من الفخار وتماثيل أوشبتي، مؤكدًا أن الكشف يضم مجموعة متنوعة من العناصر واللقى الأثرية المميزة.