قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يشيد بميسي بعد هاتريك اليوم: «بوجوده نحن أقوى بكثير»
مساعدات إنسانية تتدفق إلى غزة عبر كرم أبو سالم وسط عراقيل إسرائيلية
حريق هائل داخل مول بالقرب من محطة وقود بالتجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء
نسيم: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد أن مصر شريك أساسي في صياغة التوازنات الدولية
الصحة تتابع واقعة اندلاع حريق محدود في مستشفى كفر الزيات العام وتؤكد سلامة المرضى والعاملين
سيفشل أمام جغرافيا إيران.. طهران: الحصار الأمريكي لن يعزل البلاد.. و«سنرد بقوة»
محمد فراج: 14 مليار دولار استثمارات صينية مستهدفة في مصر بنهاية 2026
موعد مباراة الزمالك ضد منتخب السويس بتروجت والقنوات الناقلة
تفاصيل حادث دهس مروع بمرسى مطروح أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين
خلال ساعات.. مواعيد وتفاصيل قرعة الحج 2027 العلنية من وزارة الداخلية
روسيا تتوعد بضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية.. إحراز تقدم في سومي ودونيتسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آثار سقارة: اكتشاف مقبرة «سخنتيو بتاح» يضيف سطرًا جديدًا إلى تاريخ مصر في عصر بناة الأهرام

مقبرة سخنتيو بتاح
مقبرة سخنتيو بتاح
إسراء صبري

قال الدكتور عمرو الطيبي، مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة، إن «سخنتيو بتاح» كان من كبار رجال الدولة خلال عصر الدولة القديمة، المعروف بعصر بناة الأهرام، مشيرًا إلى أن أهمية شخصيته ترجع إلى ما كان يحمله من ألقاب بارزة.

وأوضح الطيبي، خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح" المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن سخنتيو بتاح كان مشرفًا على الوثائق الملكية وقائمًا على أسرار الأوامر الملكية، كما كان كاهنًا للمعبودة «معت»، رمز الحق والعدالة في مصر القديمة، إلى جانب إشرافه على الكتبة.

وأكد أن وظيفة الكاتب في مصر القديمة كانت من الوظائف المرموقة التي لم تكن متاحة لجميع أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن الألقاب التي حملها سخنتيو بتاح تؤكد مكانته المتميزة والمرموقة في عصره.

وأضاف أن الكشف الأثري الجديد يعد الإعلان الثاني خلال الفترة الحالية في جبانة البوباسطيون، بعد الكشف الأول الذي تضمن العثور على 3 مقابر تعود إلى عصر الدولة الحديثة بمنطقة شرق البوباسطيون.

وذكر أن الكشف الجديد جرى في منطقة غرب البوباسطيون، ويؤكد الأهمية الأثرية الكبيرة للجبانة الموجودة في سقارة، موضحًا أن هذا الاكتشاف يضيف معلومة جديدة وسطرًا جديدًا إلى تاريخ مصر، من خلال الكشف عن شخصية بارزة عاشت في عصر بناة الأهرام.

ولفت إلى أنه تم العثور على الباب الوهمي في موضعه الأصلي، ويحمل ألقاب صاحب المقبرة، إلى جانب العثور أمامه على مائدة قرابين مصنوعة من حجر الألبستر، مؤكدًا وجود جميع ألقاب «سخنتيو بتاح» على مائدة القرابين والباب الوهمي الموجود بالمقبرة.

وكشف الطيبي أنه خلال أعمال البعثة تم العثور بالقرب من الجزء الخاص بالمقبرة وحوله على مجموعة من آبار الدفن المهمة التي تنتمي إلى العصر نفسه، فضلًا عن مجموعة من اللقى الأثرية المميزة.

وأشار إلى العثور على مجموعة من تماثيل الأوشبتي المصنوعة من الفاينس، إلى جانب نحو 3 توابيت حجرية مغلقة لم تمس، مؤكدًا أن أعمال الفترة المقبلة ستبدأ في التعامل معها ودراستها، لافتًا، إلى أن البعثة عثرت كذلك على أوانٍ أثرية من الفخار وتماثيل أوشبتي، مؤكدًا أن الكشف يضم مجموعة متنوعة من العناصر واللقى الأثرية المميزة.

آثار سقارة عصر بناة الأهرام الأهرام مقبرة سخنتيو بتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

ترشيحاتنا

طلاب إندونيسيا

من الفاتحة للناس.. تداول فيديو لطلاب إندونيسيين يسردون القرآن كاملًا غيبًا

الطالبة شدا ماهر

قومي المرأةيهنئ الطالبة شدا ماهر لحصولها على المركز الأول بالمسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية

نقابة الأطباء تنعى الدكتور أحمد عبدالكريم أبوزيد

نقابة الأطباء تنعى الدكتور أحمد عبدالكريم أبوزيد

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد