عموتة يحدد البرنامج وموقف المصابين.. هل يعود إمام عاشور للأهلي أمام سموحة؟

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة موقف عدد من لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وتأتي مباراة سموحة في توقيت مهم بالنسبة للفريق الأحمر الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين بعدما افتتح مشواره بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 قبل أن يتغلب على زد بهدفين دون رد ليحصد 6 نقاط ويبدأ حملة الدفاع عن اللقب بصورة قوية.

وفي مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز الفني موقف إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذي بات قريبًا من العودة إلى حسابات الأهلي بعدما فضل عموتة عدم التعجل في الدفع به خلال الفترة الماضية انتظارًا لاكتمال جاهزيته بالشكل الذي يسمح له بالمشاركة دون مخاطرة.

إمام عاشور يقترب من العودة

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن إمام عاشور أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام سموحة ما لم يتعرض لأي إصابة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني تعامل مع موقف اللاعب خلال الفترة الماضية بحذر شديد ولم يرغب في التعجل بالدفع به قبل وصوله إلى الحالة الفنية والبدنية المناسبة للعودة إلى المباريات.

ويرى عموتة أن عاشور يمثل أحد العناصر المهمة في تشكيل الأهلي خاصة في ظل قدرته على منح خط الوسط حلولًا هجومية إضافية إلى جانب امتلاكه القدرة على التحرك أمام منطقة الجزاء وصناعة الخطورة.

وبالتالي فإن مواجهة سموحة قد تشهد عودة إمام عاشور إلى قائمة الأهلي على أن يبقى قرار مشاركته أساسيًا أو كبديل وفقًا لرؤية الجهاز الفني وحالته في الأيام الأخيرة التي تسبق اللقاء.

الأهلي يجهز البدلاء أمام دلفي

وفي إطار الاستعداد للمباراة المقبلة وضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا متدرجًا للحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام دلفي على استاد مختار التتش وهي المواجهة التي يستهدف من خلالها الجهاز الفني منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا أمام زد أو اكتفوا بالحصول على عدد محدود من دقائق اللعب.

ويأتي قرار خوض المباراة الودية بهدف الحفاظ على جاهزية المجموعة بالكامل وعدم اقتصار المشاركة على اللاعبين الذين يعتمد عليهم الجهاز الفني بصورة أساسية في مباريات الدوري.

ومن المنتظر أن يحصل عدد من اللاعبين على فرصة المشاركة أمام دلفي وفي مقدمتهم إمام عاشور وأشرف داري وأحمد عيد وياسر إبراهيم إلى جانب مجموعة أخرى من اللاعبين.

وتمثل المباراة الودية فرصة مهمة أمام هذه العناصر لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطًا في المباريات وهو ما يتطلب امتلاك الجهاز الفني قائمة جاهزة وقادرة على المشاركة في أي وقت.

عموتة يرفض المجازفة بإمام عاشور

ويتعامل الحسين عموتة مع ملف إمام عاشور باعتباره من الملفات التي تحتاج إلى قدر كبير من الهدوء خصوصًا أن اللاعب من العناصر المؤثرة في حساباته.

ولذلك لم يرغب المدير الفني في الدفع بعاشور قبل اكتمال جاهزيته مفضلًا منحه الوقت الكافي للوصول إلى الحالة التي تسمح له بالعودة بصورة طبيعية.

ويأمل الجهاز الفني أن يستعيد اللاعب كامل جاهزيته من خلال المشاركة في ودية دلفي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجوده في التشكيل الأساسي أمام سموحة.

وفي حال ظهر عاشور بصورة جيدة ولم يشعر بأي آلام أو آثار سلبية فإن فرص وجوده ضمن حسابات المباراة المقبلة ستكون قوية.

راحة للاعبين قبل استئناف التدريبات

وبعد خوض مباراة دلفي قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم بهدف التقاط الأنفاس والتخلص من آثار الإجهاد الناتج عن ضغط المباريات والتدريبات.

ويعود الفريق إلى التدريبات على استاد مختار التتش يوم الاثنين لبدء المرحلة الأخيرة من التحضير لمواجهة سموحة.

ويخوض الأهلي تدريباته بصورة طبيعية يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن يؤدي مرانه الأخير يوم الأربعاء والذي يسبق إعلان قائمة الفريق والدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الخميس.

ويمنح هذا البرنامج الجهاز الفني فرصة لمتابعة حالة اللاعبين بشكل دقيق خصوصًا العناصر التي تشارك في ودية دلفي قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمباراة.

6 نقاط تمنح عموتة هدوءًا أكبر

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بأفضلية معنوية واضحة بعدما حصد 6 نقاط من أول جولتين لكن البداية المثالية لم تمنع الجهاز الفني من رصد عدد من الملاحظات الفنية التي ظهرت خلال مباراتي الشرقية إنبي وزد ويسعى عموتة إلى علاجها قبل استمرار مشوار الفريق في البطولة.

وكان الأهلي قد احتاج إلى العودة في النتيجة أمام الشرقية إنبي بعدما تأخر بهدفين قبل أن يحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 3-2 بينما ظهر الفريق بصورة أكثر استقرارًا أمام زد وخرج بانتصار بهدفين دون رد.

ويستهدف عموتة مواصلة الانتصارات أمام سموحة مع تحسين الأداء والوصول إلى مستوى أكبر من الانسجام بين خطوط الفريق.