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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

صلاح
صلاح
يارا أمين

وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة إلى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بشأن انتقاله إلى نادي طرابزون التركي، مطالبًا إياه بإعادة النظر في قراره خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد علي خير عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «عزيزي كابتن محمد صلاح، تحياتي، عليك أن تعترف أن قرارك بالتعاقد مع طرابزون لم يكن موفقًا».

وأضاف: «إنت لسة في البداية.. ممكن إنهاء العقد بهدوء والبحث عن فريق يليق باسمك الكبير.. ستجد عروضًا».

وحذر محمد علي خير من استمرار محمد صلاح مع طرابزون، قائلًا: «استمرارك مع طرابزون سيسحب كثيرًا من تاريخك»، مؤكدًا أن المقابل المادي لا ينبغي أن يكون العامل الأساسي في تحديد مستقبل اللاعب.

واختتم رسالته لمحمد صلاح قائلًا: «تذكر أن الفلوس ليست هي المعيار الأول في حسم قرارك.. الحق نفسك»

الإعلامي محمد علي خير محمد صلاح منتخب مصر نادي طرابزون التركي فيسبوك

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