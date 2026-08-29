صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع في نهاية اليوم، خاصة بعد ساعات طويلة من العمل أو استخدام الهاتف والكمبيوتر أو الانشغال بالمهام اليومية. وقد يكون الصداع بسيطًا ومؤقتًا، لكنه أحيانًا يتكرر بشكل مزعج ويؤثر على التركيز والنوم.

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

فهل السبب هو الهاتف وكثرة النظر إلى الشاشة، أم قلة شرب المياه، أم التوتر والإجهاد؟ الحقيقة أن كل هذه العوامل يمكن أن تلعب دورًا في ظهور الصداع، كما توجد أسباب أخرى مرتبطة بالنوم والطعام ووضعية الجسم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل الهاتف يسبب صداع آخر اليوم؟

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

قد يرتبط استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية بالصداع لدى بعض الأشخاص، خاصة عند النظر إلى الشاشة لفترات طويلة دون فواصل.

وقد يؤدي التركيز المستمر على الشاشة إلى إجهاد العين، كما أن الانحناء لفترات طويلة أثناء استخدام الهاتف قد يسبب شدًا في عضلات الرقبة والكتفين، وهو ما يمكن أن يصاحبه صداع لدى بعض الأشخاص.

كما أن السطوع المرتفع للشاشة، أو انعكاس الضوء، أو وجود مشكلة غير مصححة في النظر، قد يجعل الأعراض أكثر وضوحًا.

ولذلك إذا كان الصداع يظهر غالبًا بعد ساعات طويلة من استخدام الهاتف أو الكمبيوتر، فقد يكون تقليل وقت الشاشة وأخذ فواصل منتظمة خطوة مفيدة.

قلة شرب المياه والصداع

الجفاف من الأسباب المحتملة للصداع، خاصة إذا كان الشخص لا يشرب كمية كافية من السوائل أو يفقد الكثير منها بسبب الحرارة والتعرق أو النشاط البدني.

وقد يصاحب الجفاف أعراض أخرى مثل العطش، جفاف الفم، التعب، الدوخة أو تغير لون البول إلى لون أكثر تركيزًا.

ويزداد احتمال نقص السوائل في الأيام الحارة، لذلك من المهم الاهتمام بشرب السوائل بانتظام وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد.

لكن ليس كل صداع في نهاية اليوم يعني أن الجسم يعاني من الجفاف؛ فقد تتداخل عدة أسباب في الوقت نفسه.

هل التوتر يسبب الصداع؟

التوتر والضغط النفسي من الأسباب الشائعة للصداع، وقد يظهر الصداع بعد انتهاء يوم مليء بالعمل والمسؤوليات، عندما يبدأ الجسم في الشعور بالإجهاد.

وغالبًا ما يكون صداع التوتر على هيئة ضغط أو شد حول الرأس، وقد يصاحبه شد في عضلات الرقبة والكتفين.

كما يمكن أن يؤدي القلق المستمر وقلة الراحة إلى زيادة توتر العضلات واضطراب النوم، ما يجعل الصداع أكثر تكرارًا لدى بعض الأشخاص.

قلة النوم قد تكون السبب

إذا كان الشخص ينام عدد ساعات غير كافٍ أو يعاني من نوم متقطع، فقد يستيقظ أو يصل إلى نهاية اليوم وهو أكثر عرضة للإرهاق والصداع.

كما أن تغيير مواعيد النوم باستمرار قد يؤثر على نمط الصداع لدى بعض الأشخاص.

لذلك لا ينبغي النظر إلى الهاتف أو قلة المياه فقط عند البحث عن سبب الصداع، بل يجب الانتباه أيضًا إلى جودة النوم وانتظام مواعيده.

تأخير الوجبات قد يؤدي إلى الصداع

يمكن أن يظهر الصداع عند بعض الأشخاص بعد ساعات طويلة دون تناول الطعام، خاصة مع تخطي وجبة رئيسية أو اتباع نمط غذائي غير منتظم.

وقد يصاحب ذلك الشعور بالجوع أو الضعف أو الدوخة، لذلك يساعد تناول وجبات منتظمة ومتوازنة على تقليل أحد العوامل المحتملة للصداع.

كما أن الإفراط في تناول الكافيين أو التوقف عنه فجأة قد يكون مرتبطًا بالصداع لدى بعض الأشخاص.

وضعية الجلوس والرقبة

من الأسباب التي قد يغفل عنها البعض الجلوس لفترات طويلة بوضعية غير صحيحة، خاصة أمام الكمبيوتر أو الهاتف.

فإمالة الرأس إلى الأمام لفترة طويلة قد تزيد الضغط على عضلات الرقبة والكتفين، وقد يرتبط ذلك بصداع يبدأ من الرقبة أو مؤخرة الرأس.

ويمكن تقليل هذه المشكلة بالحفاظ على وضعية جلوس مناسبة، وتحريك الرقبة والكتفين من وقت لآخر، وعدم البقاء في الوضع نفسه لساعات متواصلة.

ماذا تفعل إذا أصابك الصداع في نهاية اليوم؟

إذا كان الصداع خفيفًا ولا توجد أعراض مقلقة، يمكن تجربة بعض الخطوات البسيطة، مثل:

شرب الماء والسوائل بشكل مناسب.

أخذ استراحة من الهاتف والكمبيوتر.

الجلوس في مكان هادئ وتقليل الضوضاء والإضاءة القوية.

الحصول على وجبة مناسبة إذا كان سبب الصداع هو تأخير الطعام.

إرخاء عضلات الرقبة والكتفين.

الحصول على نوم وراحة كافيين.

تجنب الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة الطبيب.

ومن المفيد أيضًا تسجيل الوقت الذي يظهر فيه الصداع والعوامل المصاحبة له، مثل قلة النوم أو استخدام الشاشة أو تأخير الوجبات، لمعرفة المحفزات المتكررة.

متى يحتاج صداع آخر اليوم إلى الطبيب؟