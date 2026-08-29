احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا

يواجه بعض المواطنين مشكلات مفاجئة عند التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، سواء أثناء شحن كارت الكهرباء أو عند استخدام تطبيقات الشحن عبر الهاتف المحمول، إلى جانب ظهور أعطال مرتبطة بالتاريخ والوقت أو استمرار العداد في احتساب الاستهلاك وفق شريحة مرتفعة رغم بداية شهر جديد.

وفي بعض الحالات، قد تكون هذه المشكلات مرتبطة بحاجة العداد إلى إعادة البرمجة أو تحديث النظام الداخلي الخاص به.





تحديث عداد الكهرباء

ويُعد تحديث عداد الكهرباء من الإجراءات الفنية التي قد تحتاج إليها بعض العدادات حتى تتوافق برمجتها مع الأنظمة الجديدة لشركات توزيع الكهرباء أو التعديلات المتعلقة بالتعريفة وآليات الشحن والمحاسبة.

ولا يستطيع المواطن تنفيذ هذا الإجراء بنفسه، وإنما يتطلب تدخل فني مختص تابع لشركة الكهرباء لفحص العداد وتحديد سبب المشكلة وإجراء البرمجة اللازمة.

وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تشير إلى حاجة العداد إلى تحديث برمجي، والخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لحل المشكلة.

رسائل وأكواد الخطأ تكشف مشكلة العداد

من أبرز العلامات التي قد تستدعي فحص تحديث عداد الكهرباء ظهور رسائل أو أكواد خطأ على شاشة العداد، خاصة عندما تتكرر المشكلة دون وجود عطل واضح في كارت الشحن.

ومن بين الأكواد التي قد تظهر كود Err 0204، والذي يشير إلى وجود مشكلة مرتبطة بالذاكرة الداخلية للعداد، أو إلى حاجة العداد إلى إعادة برمجة حتى يتمكن من قراءة كروت الشحن الجديدة وقبولها بصورة صحيحة.

كما قد تظهر رسالة Card Error أو رسالة تفيد بأن الكارت غير مقبول، وفي حالة التأكد من أن كارت الشحن سليم ونظيف ومشحون بالفعل، ومع ذلك يستمر العداد في رفضه، فقد تكون هناك مشكلة في برمجة النظام الداخلي أو عدم توافق النظام القديم للعداد مع بيانات الكارت الجديد.

ولهذا، لا ينبغي تكرار إدخال الكارت بصورة عشوائية إذا استمر ظهور رسائل الخطأ، بل يجب التوجه إلى شركة الكهرباء لفحص العداد وتحديد السبب الحقيقي للمشكلة.



مشاكل الشحن عبر تطبيقات الهاتف

من العلامات الأخرى التي قد تكشف حاجة تحديث عداد الكهرباء وجود مشكلات عند استخدام تطبيقات شحن الكهرباء عبر تقنية NFC، مثل تطبيقات «سهل» و«خالص» و«ماي فوري».

فقد يحاول المواطن شحن العداد باستخدام الهاتف، ثم تظهر رسالة تفيد بأن بيانات العداد غير متوافقة، أو يطلب التطبيق من المستخدم التوجه إلى شركة الكهرباء.

وفي هذه الحالة، قد تكون المشكلة مرتبطة ببرمجة العداد وعدم توافق النظام الموجود بداخله مع آلية الشحن عن بُعد، وهو ما يستدعي فحص العداد من جانب الفني المختص والعمل على تفعيل الخاصية أو تحديث البرمجة إذا ثبتت الحاجة إليها.

ولا يعني ظهور هذه الرسالة بالضرورة أن العداد تالف بالكامل، إذ قد تكون المشكلة فنية مرتبطة بالبرمجيات أو البيانات المسجلة داخل النظام.

استمرار العداد على شريحة مرتفعة

تُعد طريقة احتساب الاستهلاك من المؤشرات المهمة التي يمكن للمواطن من خلالها ملاحظة وجود خلل محتمل في برمجة العداد.

فمن الطبيعي أن يعود العداد إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر جديد، وتحديدًا في اليوم الأول من الشهر، وفق نظام المحاسبة المعمول به.

لكن إذا بدأ شهر جديد ولاحظ المواطن أن العداد لا يزال يظهر وجوده على شريحة مرتفعة، مثل الشريحة الخامسة أو السادسة، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في برمجة التاريخ والوقت الداخلي للعداد.

وفي هذه الحالة، قد يكون تحديث عداد الكهرباء أو إعادة برمجته من جانب الفني المختص أحد الإجراءات المطلوبة بعد فحص العداد والتأكد من سبب المشكلة.

موظف الشحن قد يكشف الحاجة للبرمجة

في بعض الحالات، لا يكتشف المواطن المشكلة بنفسه، وإنما يتم تنبيهه إليها عند التوجه إلى فرع شركة الكهرباء لشحن الكارت.

فقد يقوم موظف الشحن بفحص البيانات المرتبطة بالعداد أو الكارت، ثم يخبر المواطن بأن العداد يحتاج إلى برمجة أو تحديث قبل أن يتمكن من الاستفادة من بعض خدمات الشحن بصورة طبيعية.

وهنا يجب التعامل مع الأمر من خلال القنوات الرسمية للشركة، وعدم محاولة إجراء أي تعديل على العداد بمعرفة المواطن أو الاستعانة بأشخاص غير تابعين للجهة المختصة.

كيف يتم تحديث العداد؟

يُعد تحديث عداد الكهرباء إجراءً فنيًا لا يمكن للمواطن تنفيذه بنفسه، إذ يحتاج الأمر إلى أدوات وبرامج مخصصة للدعم الفني.

وعند ظهور إحدى العلامات السابقة، يمكن للمواطن التوجه إلى مقر شبكة الكهرباء التابع لها وتقديم بلاغ لفحص العداد، أو التواصل مع الخط الساخن لأعطال الكهرباء وشرح المشكلة التي تظهر على الشاشة أو أثناء عملية الشحن.

وبعد تسجيل البلاغ، يمكن أن يتم توجيه فني مختص لفحص العداد في موقعه، وفق الإجراءات المعتمدة لدى شركة الكهرباء.

ويكون الفني هو المسؤول عن تنفيذ عملية البرمجة، حيث يمكنه استخدام كارت التهيئة أو التنشيط الخاص بالدعم الفني، أو توصيل جهاز الفحص المحمول المعروف باسم Handheld بالعداد، وذلك لتنزيل السوفت وير الجديد عند الحاجة وإعادة برمجة العداد وتنشيطه.

هل يستطيع المواطن تحديث السوفت وير بنفسه؟

لا يستطيع المواطن إجراء عملية تحديث برمجي للعداد بنفسه، لأن العملية تعتمد على أدوات وإجراءات فنية مخصصة لشركات الكهرباء.

كما أن محاولة العبث ببرمجة العداد أو الاستعانة بجهات غير مختصة قد تؤدي إلى مشكلات إضافية، ولذلك يجب ترك عملية تحديث عداد الكهرباء للفني المسؤول والجهة التابعة لها وحدة الكهرباء.



ويجب كذلك عدم التعامل مع أي شخص يدعي إمكانية تحديث العداد أو تعديل برمجته بصورة غير رسمية، خاصة أن العداد يرتبط ببيانات المشترك ونظام المحاسبة والشحن الخاص به.

هل تحديث العداد يحتاج إلى رسوم؟

تحديث السوفت وير الخاص بالعدادات إجراء مجاني تمامًا، ويهدف إلى تحسين دقة حساب الاستهلاك، وضبط التاريخ والوقت الداخلي للعداد، وتسهيل عمليات شحن الكارت واستخدام الخدمات الإلكترونية المرتبطة به.

وبالتالي، فإن المواطن الذي تظهر لديه إحدى المشكلات السابقة لا ينبغي أن يتردد في التواصل مع شركة الكهرباء والإبلاغ عنها، خاصة إذا كانت المشكلة تتعلق برفض كارت شحن سليم، أو ظهور كود خطأ متكرر، أو عدم توافق العداد مع تطبيقات الشحن عبر NFC.

لماذا يجب سرعة الإبلاغ عن المشكلة؟

تأتي أهمية تحديث عداد الكهرباء عند الحاجة إليه من ارتباط البرمجة بعدد من الوظائف الأساسية، وفي مقدمتها قراءة كارت الشحن، وحساب الاستهلاك، وضبط الوقت والتاريخ، والتعامل مع أنظمة الشحن الحديثة.

كما أن تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى استمرار الخلل أو ظهور مشكلات أخرى في التعامل مع العداد، ولذلك يفضل الإبلاغ عنها فور ملاحظتها بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم.

ويُنصح المواطن بمتابعة شاشة العداد بصورة دورية، والانتباه إلى أكواد الخطأ أو الرسائل غير المعتادة، ومراجعة وضع الشريحة مع بداية كل شهر، إلى جانب التأكد من عمل خدمات الشحن بصورة طبيعية.

وفي حال ظهور مشكلة مستمرة، يكون التواصل مع شركة الكهرباء هو الطريق الصحيح لفحص العداد وتحديد ما إذا كان يحتاج بالفعل إلى تحديث عداد الكهرباء أو أن السبب يعود إلى مشكلة أخرى في الكارت أو نظام الشحن.

وفي النهاية، فإن تحديث السوفت وير ليس إجراءً يقوم به المواطن بنفسه، وإنما عملية فنية تهدف إلى ضمان عمل العداد بصورة دقيقة ومتوافقة مع أنظمة الكهرباء الحديثة.

ومع ظهور أي من العلامات السابقة، يظل الإبلاغ المبكر لشركة الكهرباء أفضل وسيلة لتجنب استمرار المشكلة أو حدوث انقطاع مفاجئ للتيار.