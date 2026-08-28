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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل تدريب الزمالك استعداداً لمباراة السويس بتروجت

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة منتخب السويس بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل تدريب الزمالك 

 

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يبدأ الاستعداد لمباراة منتخب السويس بتروجت

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا للقاء منتخب السويس بتروجت المقبل.

وفضل  الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة منتخب السويس بتروجت المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك البنك الأهلي منتخب السويس بتروجت الدوري الدوري الممتاز

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