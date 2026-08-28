الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد السبت الموافق 29 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للحرارة رطبة خلال ساعات الصباح الباكر، وحارة رطبة نهارًا على أغلب المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة والوجه البحري نحو 34 و35 درجة، وترتفع على شمال الصعيد لتتراوح بين 35 و37 درجة، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة، لتتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل.

فرص سقوط أمطار

وعن فرص سقوط الأمطار، تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة يومي السبت 29 والأحد 30 أغسطس على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات انخفاض الرؤية.

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح أحيانًا يوم الأحد 30 أغسطس على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في الظل (العظمى والمحسوسة)، تكون كالتالي:



1. السبت 29 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)

السواحل الشمالية: العظمى 30° (المحسوسة 34°)

شمال الصعيد: العظمى 37° (المحسوسة 39°)

جنوب الصعيد: العظمى 42° (المحسوسة 43°)



2. الأحد 30 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° (المحسوسة 36°)

السواحل الشمالية: العظمى 29° (المحسوسة 32°)

شمال الصعيد: العظمى 35° (المحسوسة 37°)

جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)



3. الإثنين 31 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34° (المحسوسة 36°)

السواحل الشمالية: العظمى 30° (المحسوسة 34°)

شمال الصعيد: العظمى 35° (المحسوسة 37°)

جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)



4. الثلاثاء 01 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)

السواحل الشمالية: العظمى 31° (المحسوسة 35°)

شمال الصعيد: العظمى 36° (المحسوسة 38°)

جنوب الصعيد: العظمى 39° (المحسوسة 40°)



5. الأربعاء 02 سبتمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35° (المحسوسة 37°)

السواحل الشمالية: العظمى 31° (المحسوسة 35°)

شمال الصعيد: العظمى 37° (المحسوسة 39°)

جنوب الصعيد: العظمى 41° (المحسوسة 42°)

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جميع المواطنين والجهات المعنية، بضرورة متابعة التحديثات والبيانات اليومية الصادرة عنها أولاً بأول.